Экономист назвал причины ослабления доллара

Доллар остаётся крупнейшей мировой валютой, но в течение последних 20 лет его позиции постепенно подрывают евро и юань. На ситуацию влияет в том числе и санкционная политика США, которая осложняет взаимодействие других стран с долларовой финансовой системой. Об этом заявил каналу «360» экономист Антон Табах.

Табах уточнил , что доллар всегда пользовался популярностью, так как операции в этой валюте были самыми простыми и одинаковыми по всему миру, а американские гособлигации были самым надёжным долгом. Сейчас же идёт медленное ослабление доллара, на что влияют в том числе санкции, осложнение взаимодействия с американской финансовой системой и разного рода политические ограничения.

Но этот процесс очень долгоиграющий, поэтому речь не идёт о том, что что-то случится завтра, через три месяца, полгода или год, — подчеркнул эксперт, уточнив, что масштабных изменений позиции доллара следует ждать в течение нескольких десятков лет.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева не исключила, что в течение ближайших 10 лет хождение наравне с мировыми валютами получит цифровой доллар или корзина цифровых валют, однако речь об отказе от доллара как мировой резервной валюты не будет идти даже тогда. По её мнению, устойчивости доллара поспособствуют инновационные возможности американских компаний, а также сила экономики и глубина рынков капитала в США.