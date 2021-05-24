Родители 11-классников оценили затраты на выпускной

https://static.news.ru/photo/f7804f0e-bd1b-11eb-bc12-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выпускной вечер для 11-классников в этом году обойдётся их родителям в среднем в 30 тысяч рублей, причём большая часть средств пойдёт на наряд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Большая часть затрат пойдёт на покупку выпускного наряда — для юношей на него в среднем в России потратят 16 тысяч рублей, для девушек — 16,5 тысячи рублей. Не будут покупать специальный выпускной наряд для сына 18% родителей, для дочери — 13%, — говорится в результатах опроса.

Денежные сборы на выпускной вечер у родителей 11-классников в среднем по России составят 11,5 тысячи рублей. Дороже всего отпраздновать выпускной будет в Москве — там с родителей собирают в среднем по 16,3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге празднование обойдётся в 13 тысяч рублей.

Затраты на выпускной для девятиклассников оцениваются гораздо ниже. В среднем по стране на организацию выпускных вечеров для них планируют потратить по 6,6 тысячи рублей (в Москве — 9,5 тысячи рублей). Специальный наряд на праздник не намерены покупать почти четверть всех родителей девятиклассников. Те же, кто будет покупать платья и костюмы, планируют потратить на них от девяти до 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что выпускные для старшеклассников Подмосковья пройдут в этом году в очном формате на открытом воздухе. Как рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, для выпускных уже определены две даты — 25 и 26 июня. Они пройдут сразу после сдачи ЕГЭ. Дату назначат на усмотрение школы с учётом пожеланий учеников и их родителей. В связи с коронавирусом мероприятия будут проводиться с соблюдением мер безопасности, на открытом воздухе и с термометрией на входе.