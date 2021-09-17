Правительство получило право списывать недострои на миллиарды рублей

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Глава пресс-службы руководства швейцарского кантона Женева Эммануэль Куэно сообщил РИА Новостям, что затраты на организацию июньского саммита Россия — США обошлись региону в 10 млн долларов. При этом представители отметили, что сумма может увеличиться на 10–15%.

Как вы понимаете, это всего лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10–15%. Когда подсчёты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября, — рассказал Куэно. Известно,...