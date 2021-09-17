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Правительство получило право списывать недострои на миллиарды рублей

03:44, 19 сентября 2021
Правительство получило право списывать недострои на миллиарды рублей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С 19 сентября российский кабмин получил право списания недостроенных государственных зданий или затраченных на эти цели средств. Соответствующее постановление вступило в силу, пишет «Парламентская газета». Теперь, чтобы списать миллиарды рублей, правительству надо будет подписывать специальный акт. 

Если затраты на создание объекта незавершённого строительства превысили три миллиарда рублей, то решение о списании принимается в форме правового акта правительства, — говорится в сообщении.

При этом объекты дешевле трёх миллиардов рублей можно будет списать актом федерального органа власти или организации, осуществляющей полномочия главного распорядителя средств госбюджета.

Ранее Счётная плата зафиксировала отсутствие улучшения ситуации с недостроями по сравнению с 2018 годом. Сумма вложений по итогам прошлого года составила 3,9 млн рублей, фактически не изменившись с позапрошлого года. Речь идёт не только о многоквартирных домах, но и больницах, школах, дорогах и прочих объектах строительства. За 2019 год количество таких объектов выросло на 2,2%, до 64 тысяч.

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