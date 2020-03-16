https://static.news.ru/photo/d95fc334-6767-11ea-8008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юридические лица, которые вкладываются в нежилые помещения или апартаменты в строящихся домах, не могут получить компенсацию в случае банкротства застройщика — то есть не имеют прав, положенных покупателям обычных квартир. Причина этого — разногласия между законом о банкротстве и законом об участии в долевом строительстве.

Предлагается устранить это нарушение и предоставить участникам строительства равные права и доступ к своей собственности вне зависимости от их статуса и типа приобретённого помещения, приведя в соответствие Закон о банкротстве Закону об участии в долевом строительстве, — цитирует «Парламентская газета» члена комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексея Кобилева.

В настоящее время закон «О несостоятельности (банкротстве)» защищает физлиц, только они могут предъявить требование застройщику о передаче жилого помещения, машино-места, нежилого помещения или денежное требование. При этом закон об участии в долевом строительстве гарантирует как физлицам, так и юрлицам защиту в виде предоставления госгарантий «фактического получения объектов всех типов в собственность всеми типами покупателей».

Как писал NEWS.ru, московские власти выявили незаконную продажу апартаментов в зданиях, которые находятся на территории бывшего завода в Даниловском районе. Их правообладателем является ООО «Статус». В настоящее время инвестор приступил к капитальному ремонту зданий и продажам в них помещений, в том числе и апартаментов для проживания. При этом у него отсутствует необходимая градостроительная документация. Инвестор обращался к ГЗК с целью получения разрешения на изменение вида участка, чтобы возвести на нём многофункциональный административно-гостиничный комплекс. Однако комиссия вынесла решение, что эти планы не целесообразны.