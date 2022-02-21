«Немножечко утомили»: банкир о вероятных санкциях США против банков России

Сообщения о планах США ввести новые санкции против кредитных организаций РФ «немножечко утомили», заявил в разговоре с NEWS.ru президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Он назвал порядка 80% подобных публикаций «информационным шумом». Так эксперт прокомментировал материал агентства Reuters о подготовке американскими властями очередного пакета санкций против России, которые ограничат возможность банков США обрабатывать трансакции для крупных банков РФ.

Я не очень верю, что все эти угрозы реализуемы, они немножечко утомили, уже 25 раз так угрожали. Процентов на 80 — да [информационный шум], процентов на 20 — всё может быть, но надо понимать, в каком масштабе, в каком объёме и на какие конкретно банки. На какую-то часть россиян, конечно же, повлияет, — подытожил Тосунян.

Как сообщало Reuters, пакет новых санкций будет задействован , если Россия начнёт военное вторжение на Украину. Эти меры нацелены на нанесение максимального ущерба экономике РФ при помощи разрыва так называемых «корреспондентских» отношений между банками. Эти процессы лежат в основе глобальных финансовых потоков.

По данным собеседников агентства, Штаты также планируют применить ограничения против ряда российских лиц и компаний путём внесения их в чёрный список (SDN-лист). Он исключит их из американской банковской системы, запретит торговлю с гражданами США и заморозит находящиеся на территории страны активы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад готов ударить Россию «по самому слабому месту» в случае вторжения на Украину. Она уточнила, что речь идёт о новых экономических санкциях, в результате которых страна окажется «практически отрезана от международных финансовых рынков». Фон дер Ляйен подчеркнула, что экономические ограничения коснутся всех производимых товаров, требующихся Москве для модернизации и диверсификации экономики.