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«Немножечко утомили»: банкир о вероятных санкциях США против банков России

Банкир Тосунян: 80% сообщений о санкциях США против России не подтверждаются
11:58, 21 февраля 2022
«Немножечко утомили»: банкир о вероятных санкциях США против банков России Фото: unsplash.com
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Сообщения о планах США ввести новые санкции против кредитных организаций РФ «немножечко утомили», заявил в разговоре с NEWS.ru президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Он назвал порядка 80% подобных публикаций «информационным шумом». Так эксперт прокомментировал материал агентства Reuters о подготовке американскими властями очередного пакета санкций против России, которые ограничат возможность банков США обрабатывать трансакции для крупных банков РФ.

Я не очень верю, что все эти угрозы реализуемы, они немножечко утомили, уже 25 раз так угрожали. Процентов на 80 — да [информационный шум], процентов на 20 — всё может быть, но надо понимать, в каком масштабе, в каком объёме и на какие конкретно банки. На какую-то часть россиян, конечно же, повлияет, — подытожил Тосунян.

Как сообщало Reuters, пакет новых санкций будет задействован, если Россия начнёт военное вторжение на Украину. Эти меры нацелены на нанесение максимального ущерба экономике РФ при помощи разрыва так называемых «корреспондентских» отношений между банками. Эти процессы лежат в основе глобальных финансовых потоков.

По данным собеседников агентства, Штаты также планируют применить ограничения против ряда российских лиц и компаний путём внесения их в чёрный список (SDN-лист). Он исключит их из американской банковской системы, запретит торговлю с гражданами США и заморозит находящиеся на территории страны активы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад готов ударить Россию «по самому слабому месту» в случае вторжения на Украину. Она уточнила, что речь идёт о новых экономических санкциях, в результате которых страна окажется «практически отрезана от международных финансовых рынков». Фон дер Ляйен подчеркнула, что экономические ограничения коснутся всех производимых товаров, требующихся Москве для модернизации и диверсификации экономики.

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