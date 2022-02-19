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Европа

«Ударим по больному»: Евросоюз пригрозил России на случай «вторжения»

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен назвала санкции самым мощным рычагом давления на Россию
06:02, 21 февраля 2022
«Ударим по больному»: Евросоюз пригрозил России на случай «вторжения» Фото: Soeren Stache/dpa
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Запад готов ударить Россию «по самому слабому месту» в случае её гипотетического вторжения на Украину. Об этом в эфире телеканала ARD сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что речь идёт о новых экономических санкциях, в результате которых страна окажется «практически отрезана от международных финансовых рынков».

Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России, — заявила фон дер Ляйен

При этом глава Еврокомиссии не стала отвечать на вопрос, имела ли она в виду отключение России от SWIFT.

Также фон дер Ляйен подчеркнула, что экономические ограничения коснутся всех производимых товаров, требующихся Москве для модернизации и диверсификации экономики, которые она не сможет заменить.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Запад не может всё время предлагать Москве переговоры и «оливковую ветвь» в ответ на эскалацию вокруг Украины. По его словам, если она продолжится, то против РФ будут введены санкции.

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