Микрозаймы предлагают выдавать по новым правилам

https://static.news.ru/photo/0a6ee5f4-9764-11eb-9064-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Микрофинансовые организации обратились к Центробанку с предложением поднять пороговую сумму для займов, которые можно будет выдавать без расчёта долговой нагрузки клиента. Сейчас она составляет 10 тысяч рублей.

МФО просят увеличить эту сумму до 15–30 тысяч рублей, чтобы снизить давление на капитал. Эту сумму предлагается выдавать, не рассчитывая показатель долговой нагрузки клиента, сообщает РБК.

Предложение поступило от двух крупнейших компаний — ID Finance (бренд MoneyMan) и МФК «Займер». Они входят в топ-5 по размеру портфеля на российском рынке. По информации издания, в Центробанке приняли это предложение к сведению. Но при этом подчеркнули, что вопрос требует длительной проработки.

Микрофинансовые организации (МФО) в II квартале 2020 года выдали россиянам на 30% меньше займов по сравнению с I кварталом. С апреля по июнь жители России получили на руки почти 45 млрд рублей против 65 млрд рублей, выданных в начале года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что единовременные выплаты пособий на детей в 10 тысяч рублей, которые президент Владимир Путин назначил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии, положительно сказались на возврате россиянами микрозаймов.