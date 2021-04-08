Коллекторы рассказали о росте просрочки у россиян

https://static.news.ru/photo/902a07d0-98e7-11eb-972a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя сумма просроченного долга в 2020 году выросла в России на 29,3% и достигла 128 тысяч рублей. В 2021 году она увеличилась ещё на 7,5%, добравшись до четырёхлетнего максимума — 137,6 тысячи рублей.

При этом на погашение просроченных обязательств по кредитам российскому должнику в прошлом году требовалось как минимум 15 месяцев, а годом ранее — 12 месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на расчёты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель считает 2020 год «стрессовым» для подавляющего большинства заёмщиков.

Порядка 80% говорят о том, что стало труднее обслуживать свои долговые обязательства, часть вышла на просрочку на более раннем сроке, чем это было раньше, — отметил он.

Михмель также сделал пессимистичный прогноз на 2021 год. По его мнению, объём просрочки в России вырастет ещё на 15–20%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне задолжали по кредитам почти триллион рублей. Так, в марте 2021 года общая сумма задолженности составила 976,1 млрд, что больше на 22% по сравнению с предыдущим годом. По данным Центробанка, рост просрочки может быть связан с последствиями пандемии. При этом регулятор считает, что худшего сценария удалось избежать.