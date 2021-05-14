Финансист рассказал, как купить биткоин за $1 тысячу

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Для покупки криптовалюты нет минимальных ограничений, поэтому вовсе не обязательно иметь $50 тысяч, чтобы стать обладателем биткоина, можно для начала купить небольшую его долю. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал вице-президент QBF Владимир Масленников.

Для покупки биткоинов в любом количестве придётся завести криптокошелёк. Купить можно как минимум один сатоши — так называется самая маленькая единица этой криптовалюты. Она стоит 0,00000001 биткоина, — рассказал Масленников.

Он пояснил, что биткоин, как и другую цифровую валюту, можно купить на криптобиржах. Среди них лучше выбирать самые известные и востребованные: Coinbase Pro, BitMEX, Bittrex.

Также эксперт предупредил, что инвестору нужно быть готовым к финансовым потерям, так как рынок блокчейн-активов характеризуется высокой волатильностью. Масленников считает, что в долгосрочной перспективе биткоин уступит другим, более продвинутым с точки зрения технологии активам, и его курс упадёт.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина упала ниже $45 тысяч после того, как основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что производитель электромобилей может продать свои биткоин-активы. Незадолго до этого стало известно, что Tesla прекратила приём биткоинов в качестве средства оплаты. Причиной этого стал неэкологичный способ получения криптовалюты. Маск признал, что криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях, она имеет «многообещающее будущее», но компания не может позволить себе наносить вред окружающей среде. На фоне этого заявления в ходе очередной торговой сессии биткоин потерял в цене 15,29% и опустился до $46,8 тысячи.