Экономисты объяснили опасность ипотеки для россиян

https://static.news.ru/photo/2d4cfd82-23f0-11eb-983e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские банки досрочно побили рекорд по объёму выданных ипотечных кредитов за год. Однако экономист Константин Селянин считает, что не все заёмщики смогут добросовестно платить по кредитам. Кроме того, низкие ставки спровоцировали рост цен на квартиры, из-за чего россиянам сэкономить не удалось.

Многие россияне, которые берут ипотеку, столкнутся со сложностями по её обслуживанию в следующем году из-за падения реальных располагаемых доходов, — пояснил URA.RU Селянин.

Также, по его словам, не исключено падение рынка недвижимости, если банки начнут забирать ипотечные квартиры и выставлять их на продажу.

Россияне не смогли сэкономить деньги благодаря льготной ипотеке, так как низкая ставка спровоцировала рост цен, — считает экономист Константин Юрченко.

Он добавил, что в ближайшем будущем не стоит ожидать снижения стоимости квартир, поэтому у россиян будет всё меньше возможностей для приобретения жилья.

Как писал NEWS.ru, в январе — октябре 2020 года кредитные организации предоставили россиянам ипотечные ссуды на 3,25 трлн рублей против 2,85 трлн рублей за весь 2019 год. При этом предыдущий рекорд был поставлен в 2018 году — тогда жители России за 12 месяцев взяли ипотеку на 3,01 трлн рублей. Ожидается, что к концу года банки могут выдать россиянам до 1,5 млн ипотечных кредитов на 3,7 трлн рублей.

В октябре месячные объёмы выданных жилищных кредитов в четвёртый раз за год обновили максимум, до этого рекордные значения были зафиксированы в июле, августе и сентябре. За этот период средняя ставка по ипотечным кредитам для россиян составила 7,3%. За первые девять месяцев на ипотеку с государственной поддержкой пришлось около 26% от общего объёма выданных жилищных кредитов.