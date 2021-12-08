Банкир посоветовал закрывать счета, к которым привязаны «мёртвые» карты

Россиянам стоит как можно быстрее «утилизировать» аннулированные («мёртвые») банковские карты, а также счета, к которым они были привязаны, рассказал NEWS.ru президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Собеседник отметил, что отказ от просроченного «пластика» не означает, что соответствующий счёт автоматически закроется, а значит персональными данными могут завладеть хакеры или мошенники.

Можно пойти в банк и элементарным образом закрыть счёт, написать заявление, вообще проблем нет. В принципе, очищаться от избыточного количества карт надо как можно быстрее. Если интернет-банкинга нет под рукой, и вы не видите все свои карты, то лучше пойти [в отделение банков] и получить полный перечень своих счетов с привязанными к ним картами, а от ненужных избавиться, — подчеркнул спикер.

Банкир добавил, что за открытый счёт с гражданина могут взимать плату, даже «трёхкопеечную». В случае с картами — обслуживание ранее бесплатного «пластика», по решению финансовой организации, может стать платным.

За обслуживание открытого счёта вы три копейки, но платите. Сама карта становится объектом риска, если ею кто-то воспользуется, мошенники или хакеры могут попробовать получить на этот счёт кредит. Повышается риск начать платить за саму карту — до какого-то срока она могла быть бесплатной, а потом банк мог ввести за неё платёж. Просто всё, что не работает, должно быть утилизировано, — подытожил Тосунян.

Ранее сообщалось, что киберпреступники создали приложения — сканеры QR-кодов для Android, крадущие данные банковских карт. Они действуют в обход защитных алгоритмов Play Маркета. С помощью вирусов отслеживаются данные российских банков, таких как Сбербанк, Тинькофф Банк, «Уралсиб», Почта Банк и ОТП-банк.