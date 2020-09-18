Банки внесли предложения по механизму блокировки счетов санкционных лиц

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Представители банков на встрече с представителями Центробанка России внесли предложения по созданию механизма блокировки счетов попавших под санкции лиц.

Представители банков высказали свои предложения по механизмам замораживания и разблокировки денежных средств и иного имущества, формирования критериев перечня блокируемых лиц, а также применения к кредитным организациям санкций за нарушение требований по применению специальных экономических мер, — сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации банков России (АБР).

Также банкиры предложили создать орган, который будет формировать списки тех, на кого распространяются рестрикции, а также единую базу данных всех попавших под санкции лиц и компаний.

В то же время в ассоциации подчеркнули, что поправки в закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» могут увеличить финансовую нагрузку на банки, в связи с чем были предложены корректировки для смягчения негативного эффекта.

В АБР отметили, что все предложения представителей банковского сектора будут направлены на рассмотрение в Минфин РФ и ЦБ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центробанк России на заседании 18 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% и оставил неизменным прогноз по инфляции на 2020 год в 4%.