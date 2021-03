Аналитик предсказал рост курса биткоина до $400 тысяч

Свой прогноз он основывает на графике, который охватывает период с 2010 года по настоящее время. Согласно расчётам эксперта, после пиков цены на криптовалюту в 2013-м и 2017-м годах, следующий взлёт придётся на текущий год. По мнению Макглоуна, 2021-й будет переломным для биткоина.

#Bitcoin in Transition to Risk-Off Reserve Asset: BI Commodity -- Well on its way to becoming a global digital reserve asset, a maturation leap in 2021 may be transitioning Bitcoin toward a risk-off asset, in our view. pic.twitter.com/Ycr1LSqEAJ