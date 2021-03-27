Аналитик предсказал рост курса биткоина до $400 тысяч

https://static.news.ru/photo/0b67e25a-8fb5-11eb-a216-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение 2021 года курс биткоина может вырасти в несколько раз и достичь отметки в $400 тысяч за монету. Такого мнения придерживается аналитик Bloomberg Майк Макглоун.

Свой прогноз он основывает на графике, который охватывает период с 2010 года по настоящее время. Согласно расчётам эксперта, после пиков цены на криптовалюту в 2013-м и 2017-м годах, следующий взлёт придётся на текущий год. По мнению Макглоуна, 2021-й будет переломным для биткоина.

Биткойн трансформируется в защитный низкорисковый актив... На пути к тому, чтобы стать глобальным цифровым резервным активом. Скачок развития в 2021 году может превратить биткоин в безрисковый актив, — написал аналитик в Twitter.

#Bitcoin in Transition to Risk-Off Reserve Asset: BI Commodity -- Well on its way to becoming a global digital reserve asset, a maturation leap in 2021 may be transitioning Bitcoin toward a risk-off asset, in our view. pic.twitter.com/Ycr1LSqEAJ — Mike McGlone (@mikemcglone11) March 26, 2021

По состоянию на 28 марта биткоин торгуется на уровне $56,3 тысячи за монету.

Ранее экс-глава криптобиржи BTCC Бобби Ли предположил, что к лету стоимость биткоина вырастет до $100 тысяч, в дальнейшем курс криптовалюты может вырасти втрое, после чего «пузырь лопнет».

Как писал NEWS.ru, американский предприниматель Илон Маск назвал цены на криптовалюты завышенными. Он отметил, что криптовалюта, как и обычные деньги, является набором данных, которые позволяют избежать неудобств, связанных с бартерным обменом. Однако, подобно любой системе данных, эта также подвержена запоздалым откликам и ошибкам.