«Аэрофлот» выдаст ваучеры вместо денег за отменённые рейсы

https://static.news.ru/photo/9deb1b52-89fc-11ea-9166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует до конца года выдать пассажирам отменённых из-за коронавируса рейсов ваучеры на перелёты, которые будут действительны три года. Это касается как внутренних, так и международных перевозок.

Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки, — сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании Михаил Дёмин.

В «Аэрофлоте» планируют, что программа коснётся не только вынужденных возвратов на отменённые рейсы, но и добровольных, когда планы пассажиров изменились в связи с эпидобстановкой. Порядок и форма выдачи таких ваучеров ещё обсуждается.

Как писал NEWS.ru, российские авиакомпании сократили перевозки в марте 2020 года на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, за месяц было перевезено 6,4 млн пассажиров. К примеру, компания «Аэрофлот» в марте перевезла 1,7 млн человек. Это на 41,4% меньше, чем годом ранее. При этом группа «Аэрофлот», в которую также входят компании «Победа», «Россия» и «Аврора», снизили в марте перевозки до 3 млн пассажиров, что на 34,3% меньше прошлогодних показателей.