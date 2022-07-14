«Возраст этому не оправдание»: Валуев о допинговом деле Валиевой Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что возраст не является оправданием для допинга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Депутат Николай Валуев заявил, что возраст не является оправданием для допинга, передает «Р-Спорт». Таким образом он отреагировал на расследование допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Если все-таки в ее крови было запрещенное вещество, то юный возраст этому не оправдание. Дело не в возрасте, а в том, принимал ты препарат или не принимал, колол — не колол. В вопросе допинга нет третьей стороны, нет золотой середины, — заявил Валуев.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки. Валиева стала четвёртой (224,09 балла) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что рассчитывает на открытое расследование дела фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб фигуристки должны ответить за случившееся.