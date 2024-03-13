Тарасова назвала условие для извинений перед Тутберидзе за слова о Валиевой Тарасова обещала извиниться перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что будет готова извиниться перед коллегой Этери Тутберидзе, если узнает правду о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой. Ранее Тарасова заявила, что запрещенный препарат может дать спортсменке только тренер.

Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь, — сказала Тарасова.

Ранее Тутберидзе потребовала от Тарасовой официальных извинений из-за обвинения в причастности к нарушению Валиевой антидопинговых правил. Тутберидзе назвала высказывания Тарасовой «намеренной клеветой».

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли ранее заявил, что организация не располагает данными о возможной причастности Тутберидзе к допингу, обнаруженному в крови Валиевой. По его словам, WADA при этом не считает, что фигуристка намеренно и сознательно принимала запрещенный препарат, хотя именно на ней сказались все последствия.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Фигуристку заподозрили в употреблении запрещенного триметазидина.

7 марта стало известно, что Валиеву исключили из списков кандидатов в сборную России. Такое решение приняло Минспорта РФ.