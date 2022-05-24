Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил, что чемпионка Европы Алёна Косторная не воспользовалась шансом, который ей предоставили, сообщает «Матч ТВ». В марте фигуристка перешла из группы Тутберидзе в ЦСКА к Елене Буяновой.
Этери же не просто так будет прощаться. Она дала второй шанс, но в итоге началось всё то же самое. В этой команде такое терпеть не будут. <...> До Алёны я пытался донести. что нужно не вертеть хвостом, а работать. И не смотреть по сторонам в поисках виноватых, а покопаться в себе. Тогда у неё все получится, — сказал Железняков.
Алёна Косторная является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в одиночном катании.
Ранее Косторная заявила, что не воспринимает мужчин в качестве тренера. Она призналась, что для неё мужчины не являются авторитетными специалистами в фигурном катании.