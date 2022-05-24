Этери же не просто так будет прощаться. Она дала второй шанс, но в итоге началось всё то же самое. В этой команде такое терпеть не будут. <...> До Алёны я пытался донести. что нужно не вертеть хвостом, а работать. И не смотреть по сторонам в поисках виноватых, а покопаться в себе. Тогда у неё все получится, — сказал Железняков.