18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Спорт

Косторная заявила, что тренеры-мужчины не являются для неё авторитетом

Работавшая с Плющенко фигуристка Косторная заявила, что мужчины в фигурном катании для неё не авторитеты
20:47, 19 апреля 2022
Косторная заявила, что тренеры-мужчины не являются для неё авторитетом Алёна Косторная Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что не воспринимает мужчин в качестве тренера. В интервью «Чемпионату» она призналась, что для неё мужчины не являются авторитетными специалистами в фигурном катании.

Я не воспринимаю мужчину-авторитета. Для меня это не авторитет. Я опираюсь больше на жизненный опыт, на какие-то познания, ещё что-то, а не на патриарха, — сказала Косторная.

Отметим, что Алёна Косторная тренировалась у Этери Тутберидзе, с которой стала чемпионкой Европы. В сезоне-2020/21 спортсменка выступала под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021 года она снова вернулась к Тутберидзе.

В марте этого года спортсменка вновь покинула Тутберидзе и стала тренироваться у Елены Буяновой.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео