Косторная заявила, что тренеры-мужчины не являются для неё авторитетом

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что не воспринимает мужчин в качестве тренера. В интервью «Чемпионату» она призналась, что для неё мужчины не являются авторитетными специалистами в фигурном катании.

Я не воспринимаю мужчину-авторитета. Для меня это не авторитет. Я опираюсь больше на жизненный опыт, на какие-то познания, ещё что-то, а не на патриарха, — сказала Косторная.

Отметим, что Алёна Косторная тренировалась у Этери Тутберидзе, с которой стала чемпионкой Европы. В сезоне-2020/21 спортсменка выступала под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021 года она снова вернулась к Тутберидзе.

В марте этого года спортсменка вновь покинула Тутберидзе и стала тренироваться у Елены Буяновой.