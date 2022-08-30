Умер двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Александр Веденин, сообщает сайт Федерации фигурного катания России (ФФКР). Ему было 75 лет.
Федерация выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Дмитриевича Веденина. Его профессионализм, четкая гражданская позиция, умение отстаивать свою точку зрения, отзывчивость и уважительное отношение к спортсменам и тренерам являются примером для подражания. Память об этом замечательном спортсмене, тренере и человеке останется в наших сердцах, — говорится в сообщении ФФКР.
Причины смерти не уточняются.
Веденин дважды побеждал на чемпионате Советского Союза (1963 и 1965) в одиночном катании, становился бронзовым призером Кубка СССР (1969). После завершения карьеры он работал тренером национальной сборной, а также техническим специалистом.
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