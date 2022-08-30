Скончался двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Умер двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Александр Веденин

Умер двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Александр Веденин, сообщает сайт Федерации фигурного катания России (ФФКР). Ему было 75 лет.

Федерация выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Дмитриевича Веденина. Его профессионализм, четкая гражданская позиция, умение отстаивать свою точку зрения, отзывчивость и уважительное отношение к спортсменам и тренерам являются примером для подражания. Память об этом замечательном спортсмене, тренере и человеке останется в наших сердцах, — говорится в сообщении ФФКР.

Причины смерти не уточняются.

Веденин дважды побеждал на чемпионате Советского Союза (1963 и 1965) в одиночном катании, становился бронзовым призером Кубка СССР (1969). После завершения карьеры он работал тренером национальной сборной, а также техническим специалистом.

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