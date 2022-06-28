«Никуда не собирается»: Жулин о возможном отъезде Тутберидзе из России Александр Жулин заявил, что Этери Тутберидзе не собирается уезжать из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о возможном переезде Этери Тутберидзе в США, сообщает «Газета.Ru». По словам специалиста, его коллега и соотечественница не рассматривает такой вариант.

Насколько я понимаю, Тутберидзе никогда не хотела оставаться в США. Просто там тренируется ее дочь. Хотела с ней пообщаться, — заявил Жулин.

Он также добавил, что у Тутберидзе прекрасные отношения с мэром Москвы Сергеем Собяниным и тренер, во всяком случае пока, уезжать из России никуда не собирается.

Ранее Тутберидзе назвала фейком информацию о ее желании жить и тренировать в США. В таком развитии событий усомнился и президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. Также уточнялось, что американское гражданство может получить ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации на неопределенный срок.