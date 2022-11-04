Назван новый партнер Медведевой на «Ледниковом периоде», сменивший Милохина Фигуристка Медведева будет выступать на «Ледниковом периоде» с актером Федотовым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федор Федотов

Новым партнером чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой на шоу «Ледниковый период» станет актер театра и кино Федор Федотов, пишет «Спорт-Экспресс».

Федотов в паре с олимпийской чемпионкой Сочи-2014 Татьяной Волосожар одержал победу в прошлом сезоне телепроекта.

Ранее Медведева выступала в паре с тиктокером Даней Милохиным. О том, что блогер покинул проект, стало известно 25 октября. Он заявил, что потерял интерес к этому шоу и не видит смысла продолжать в нем участвовать.

Съемки восьмого выпуска шоу с участием Медведевой и Федотова пройдут 5 ноября.

28 октября олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова рассказала, что оказалась под капельницей из-за отравления.