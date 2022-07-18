Легендарного фигуриста захотели выселить из собственного дома в Швейцарии Легендарный фигурист Протопопов заявил, что его попросили покинуть собственный дом в Швейцарии

Фото: Юрий Долягин/РИА Новости

Советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, легендарный советский фигурист Олег Протопопов рассказал, что компания, которая обслуживает его дом в Швейцарии, потребовала от жильцов уехать, чтобы провести ремонт, передает «Р-Спорт». 16 июля Протопопову исполнилось 90 лет.

Компания, которая хочет ремонтировать дом и обновлять его с 2023 года, потребовала от всех жильцов уехать. Только тогда они смогут начать работу. А я ещё не получил информацию точную — мне переведут с немецкого на русский, но это будет только в понедельник. И тогда я пойму наверняка, что такое здесь происходит. Это для меня было большим шоком, — заявил легендарный спортсмен.

Протопопов живет в Швейцарии с 1979 года. Его партнершей на льду и супругой была Людмила Белоусова, ушедшая из жизни в 2017 году.

1 марта ISU отстранил российских фигуристов от международных турниров под своей эгидой на неопределенный срок. Причина такого шага — военная спецоперация на Украине.