Губерниев призвал выгнать Овечкина из НХЛ на фоне скандала с Тутберидзе Комментатор Губерниев заявил, что у американцев не хватит яиц, чтобы выгнать из НХЛ Овечкина

Александр Овечкин / Фото Danny Murphy/Global Look Press

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у американцев не хватит яиц, чтобы выгнать из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина, сообщает Sport24. Таким образом журналист отреагировал на известие о том, что российскому тренеру Этери Тутберидзе запретили находиться на льду и появляться у бортика на катке в США, где тренируется её дочь.

Пусть американцы сначала Овечкина выгонят из «Вашингтона», а потом начнут воевать с Тутберидзе. У них яиц не хватает против наших крутых энхаэловцев, а они пристали к слабой женщине. У неё живёт там ребёнок, и она как мать имеет право приехать, — заявил Губерниев.

На катке в Норвуде (агломерация Большой Бостон, штат Массачусетс, США) работает хореограф Бенуа Ришо. Сообщается, что он будет ставить новые программы Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Этери Тутберидзе планировала понаблюдать за тренировочным процессом дочери.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе является главным врагом американцев. По его мнению, это может повлиять на её дальнейшую карьеру.