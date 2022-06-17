«Глупости девочки не комментирую»: Роднина о словах Трусовой о золоте ОИ Роднина заявила, что результат необходимо показывать на катке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не хочет комментировать «глупости» серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой, передает Sport24. Таким образом она отреагировала на слова фигуристки о том, что она заслужила золото в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде.

Глупости этой девочки я комментировать не хочу. Есть результаты, и они на бумаге. Золотые медали надо получать на катке, — сказала Роднина.

Олимпийские игры в Пекине выиграла Анна Щербакова, Трусова стала второй.

В феврале на Играх-2022 в Пекине Трусова расплакалась после того, как стала второй в женском одиночном турнире. Спортсменка также отказывалась идти на церемонию награждения. Журналисты крупным планом сняли истерику россиянки.

9 июня Трусова выступила на Неделе легкой атлетики в Москве и прыгнула в длину на 4,19 метра, что соответствует второму юношескому разряду. Фигуристка заняла последнее место среди участниц.