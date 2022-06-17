Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не хочет комментировать «глупости» серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой, передает Sport24. Таким образом она отреагировала на слова фигуристки о том, что она заслужила золото в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде.
Глупости этой девочки я комментировать не хочу. Есть результаты, и они на бумаге. Золотые медали надо получать на катке, — сказала Роднина.
Олимпийские игры в Пекине выиграла Анна Щербакова, Трусова стала второй.
В феврале на Играх-2022 в Пекине Трусова расплакалась после того, как стала второй в женском одиночном турнире. Спортсменка также отказывалась идти на церемонию награждения. Журналисты крупным планом сняли истерику россиянки.
9 июня Трусова выступила на Неделе легкой атлетики в Москве и прыгнула в длину на 4,19 метра, что соответствует второму юношескому разряду. Фигуристка заняла последнее место среди участниц.