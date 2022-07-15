Американский блогер ответил Тутберидзе на выпад в свой адрес Журналист Дейв Лиз заявил, что Тутберидзе не оставил равнодушным его последний подкаст

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Американский блогер Дейв Лиз ответил на выпад тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в свой адрес. Ранее российский специалист назвала «дерьмом» американца, распускающего недостоверные о ней и ее дочери.

Похоже, Этери понравился последний выпуск моего подкаст, — написал журналист в одной соцсети.

В начале июня Дейа Лиз заявил, что дочь Тутберидзе готовится к переходу в сборную США. Он также отметил, что подобные мысли посещают и ее мать Этери Тутберидзе, однако она не может оставить своих подопечных. Диана Дэвис опровергла информацию о своем переезде. Дочь Тутберидзе заявила, что остается российской спортсменкой.

В январе 2022 года Дейв Лиз в эфире на YouTube-канале The Skating Lesson упрекнул Тутберидзе в ужине с судьями. Он считает, что встреча могла повлиять на оценки её фигуристов на чемпионате Европы, который прошёл в Таллине. По итогам соревнований все три ученицы Тутберидзе заняли лидирующие позиции, а также пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевала серебро.