Сонник: беременность девочкой — что сулит? Ответы проверенных толкователей

Увидеть во сне собственную беременность — всегда волнительно. А если во сне вы точно знаете, что ждете дочку, такой сюжет приобретает особый смысл. Согласно популярным сонникам, беременность девочкой чаще всего является благоприятным символом, предвещающим радостные события и позитивные перемены. Толкование во многом зависит от того, кто именно видит сон.

Для незамужней девушки такой сон сулит скорое избавление от одиночества. Сонник Ванги предупреждает: видение может говорить о возможном разрыве с избранником из-за вскрывшегося обмана, но чаще указывает на удивительное знакомство, которое перерастет в крепкий союз. Девушку ждет повышенное внимание со стороны мужчин, а также успех в профессиональной сфере и реализация смелых планов. Если же беременность девочкой снится девственнице, это может предвещать ухаживания парня, который тем не менее быстро разочарует сновидицу.

Для замужней женщины данный сюжет имеет еще более радостное значение. Сонник Миллера трактует его как обретение чего-то очень дорогого и важного, будь то материальная ценность или внутренняя уверенность. Видеть себя беременной девочкой — к хорошим новостям, щедрому дару и гармонии в семье. По соннику Фрейда, такая женщина полностью довольна собой и своей привлекательностью, что сулит успех в карьере. Даже сонник Ванги, обычно дающий мрачные прогнозы, в этом случае считает видение благой вестью, предвещающей разрешение всех проблем. Если же женщина в реальности уже ждет ребенка, сон просто подтверждает скорое появление на свет здоровой дочки.

В целом, какой бы сонник вы ни выбрали, беременность девочкой почти всегда символизирует начало нового жизненного этапа, полного радости, творческих успехов и материального достатка.

