Гороскоп на 16 февраля: Овнам пора думать о делах, а Тельцам — о здоровье

Гороскоп на сегодня, 16 февраля для всех знаков зодиака предупреждает, что день не слишком подходит для того, чтобы начинать что-то грандиозное. Крупные покупки, сделки и важные решения лучше отложить до более подходящего момента. Если вы ищете точный гороскоп на сегодня, чтобы понять, как лучше построить планы, то звезды советуют сосредоточиться на мелочах: займитесь текучкой, сходите к врачу или просто отдохните на природе.

Гороскоп на сегодня для Овнов советует не откладывать дела в долгий ящик, иначе потом они навалятся снежным комом. Вам сегодня придется столкнуться с множеством рутинных задач, но унывать некогда — окружающим потребуется ваше участие и помощь. День идеально подходит для того, чтобы пересмотреть свои приоритеты и избавиться от всего, что тянет назад.

Гороскоп на сегодня для Тельцов настоятельно рекомендует следить за словами и думать о самочувствии. Мужчинам стоит быть особенно ответственными перед семьей и пересмотреть круг общения, убирая из него тех, кому нет доверия. Женщинам же звезды советуют поберечь силы, не совершать подвигов и радоваться гармонии в личной жизни — ссоры сегодня пойдут на убыль.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов знаменует собой момент, когда пора подводить первые итоги и заглядывать в будущее. Мужчинам стоит искать единомышленников, но быть осторожнее с чужаками, чтобы не нарваться на обман. Женщинам же лучше быть в центре событий, смело принимая чужие советы. Также велика вероятность, что вечер подарит романтическую встречу.

Гороскоп на 16 февраля: Стрельцов ждут перемены, а Козерогов — непростые задачи Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на сегодня для Раков призывает быть тише воды, ниже травы, чтобы не навредить своему доброму имени. Мужчинам нужно избегать необдуманных поступков, а доброжелательность поможет обзавестись новыми друзьями. Женщинам стоит остерегаться сплетен и чужого вмешательства в дела, а вот в личную жизнь пора добавить красок и разнообразия.

Гороскоп на сегодня для Львов сулит удачу и появление новых шансов. Мужчинам не стоит отступать от проверенной тактики — их упорство будет щедро вознаграждено. Женщинам же сам бог велел проявлять инициативу: ваши идеи оценят и коллеги, и начальство, что укрепит ваши позиции в коллективе.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев предвещает нелегкий выбор, от которого напрямую зависят финансы. Мужчинам не стоит бояться брать на себя ответственность — опыт поможет преодолеть любые преграды, но спешить и делиться планами с кем попало не нужно. Женщинам же стоит помнить: их доброта сегодня может вызвать черную зависть, поэтому реагируйте на провокации спокойно и верьте в себя.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов велит с утра пораньше навести порядок на рабочем месте. Чтобы избежать проблем, не пытайтесь быть героем-одиночкой — смело зовите на помощь коллег. Женщинам лучше составить четкий список дел и не отступать от него, делегируя задачи, чтобы рабочий завал не испортил планы на личный вечер.

Гороскоп на 16 февраля: Весам нужен порядок, а Скорпионам — смелые решения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на сегодня для Скорпионов напоминает, что чужая оценка — не главное в жизни. Мужчинам пора перестать обращаться внимание на мнение окружающих и принимать решения самостоятельно. Женщинам же звезды советуют отвлечься от тревог через домашние хлопоты: разберите шкафы, выбросьте старье, и на душе сразу станет легче.

Гороскоп на сегодня для Стрельцов предвещает крутые перемены. Мужчинам стоит настроиться на то, что их планы осуществятся, но помощи ждать неоткуда — беритесь за дело с энтузиазмом и без паники. Женщинам же придется смириться с тем, что сегодня не они будут управлять событиями, а события ими. Признайте ошибки, чтобы в будущем планировать все точнее.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов предупреждает: на вас свалится много сложных задач. Мужчинам важно не быть слишком суровыми, чтобы не спровоцировать конфликт, а вечер посвятить семье. Женщинам же лучше вообще уходить от ссор и просить совета у близких — это не только поможет решить задачи, но и даст ощущение надежной поддержки.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев сулит успех, особенно если речь идет о работе. Мужчинам стоит проявить лидерские качества — это поднимет их авторитет. Не забывайте дышать свежим воздухом. Женщинам же творческий подход поможет разобраться с проблемами, а вот вечером могут возникнуть трудности в общении, поэтому постарайтесь избегать ссор с родными.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб советует быть скромнее в ожиданиях и амбициях. Мужчины будут довольны итогами, если немного снизят планку требований и дадут себе время на отдых. Женщинам же звезды категорически запрещают хвастаться успехами: завистники только и ждут шанса навредить, поэтому и планы, и достижения держите при себе.

