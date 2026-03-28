Фаза Луны сегодня, 28 марта 2026 года: настало время решить старые проблемы

Сегодня в 12:56 по московскому времени начнется 11-й день лунного цикла. Он продлится больше суток и закончится только 29 марта.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Сейчас Луна продолжает идти по знаку Льва. Ее растущая фаза постепенно подводит нас к полнолунию, которое случится в середине следующей недели.

Полезные советы для 11-го лунного дня

Этот день обещает быть насыщенным и принесет пользу, если подойти к нему с умом. Стоит не только запланировать текущие дела, но и попробовать уладить давние разногласия, которые уже успели всем надоесть.

Здоровье

Лучше не перегружать себя активными тренировками и не настаивать на серьезных медицинских вмешательствах. Отдайте предпочтение спокойной физической активности, а к врачам идите только в случае острой необходимости. В салоне красоты хорошо сделать упор на расслабляющие и увлажняющие процедуры.

Бизнес и финансы

Сегодня появляются хорошие шансы продвинуться к своим главным целям. А вот крупные денежные переводы или старт новых дел в тех областях, где вы новичок, лучше перенести на другой день. Будут полезны любые поездки, выездные встречи и командировки.

Брак и семья

Этот день отлично подходит для того, чтобы сыграть свадьбу. Тем, кто уже давно в отношениях, стоит провести вечер вместе и подарить внимание своей второй половинке.

Природа

На рыбалке крупного улова, скорее всего, не будет — попадется только мелкая рыбешка. Тем, кто ухаживает за растениями, лучше не трогать листья и стебли. А вот владельцы домашних питомцев могут устроить для своих любимцев интересный совместный досуг.