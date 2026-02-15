Зимняя Олимпиада — 2026
Фаза Луны сегодня, 15 февраля 2026 года. Покупаем землю и ничего не читаем

Фаза Луны сегодня, 15 февраля, какая сегодня Луна. Исчезающий серп и удачные переговоры Фаза Луны сегодня, 15 февраля, какая сегодня Луна. Исчезающий серп и удачные переговоры Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 15 февраля, в 07:37 мск Луна войдет в 28-е лунные сутки, которые будут идти до 07:51 16 февраля.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Луна приближается к окончанию своего цикла. Убывающая фаза вскоре пройдет, и тонкий серп небесного спутника исчезнет с небосклона, что ознаменует приближение новолуния. Влияние на Луну сегодня оказывает Водолей.

Рекомендации для 28-х лунных суток

Сегодняшний день наполнен энергией, которую стоит направить на полезные дела. Если в ваших планах нет значительных проектов, сосредоточьтесь на мелких задачах, которые обычно откладываете. Вы быстро разберетесь с ними и добьетесь впечатляющих результатов.

Бизнес и финансы

Сегодня удачны переговоры, сделки и операции с недвижимостью, а также покупка земельных участков. Однако не рекомендуется принимать решения, которые могут кардинально изменить судьбу бизнеса на длительный срок.

Здоровье и красота

Особое внимание сегодня следует уделить зрению: старайтесь минимизировать время, проведенное вблизи экранов, будь то телевизор, компьютер или смартфон. Даже чтение книг лучше ограничить. Также стоит позаботиться о своей сердечно-сосудистой системе и следить за артериальным давлением.

Любовь и отношения

Сегодня не рекомендуется заключать брачные союзы. Если влюбленные настаивают на этом дне, им стоит быть готовыми к постоянному вмешательству родственников в их жизнь.

Природа

Этот день идеально подходит для начала работ в саду, огороде или для ухода за домашними питомцами. Однако рыбалку лучше отложить: отсутствие клева может привести к неприятным ситуациям, способным подпортить вам настроение.

