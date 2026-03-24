Фаза Луны сегодня, 25 марта 2026 года. День расплаты за старые ошибки

Фаза Луны сегодня, 25 марта 2026 года: как избежать проблем с начальством и деньгами

Сегодня в 08:35 по московскому времени начинается 8-й день лунного цикла. Этот период растянется более чем на сутки и завершится только завтра, 26 марта, в 09:51.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Сегодня Луна покидает знак Близнецов и переходит под начало спокойного и основательного Рака. Сейчас продолжается растущая фаза, которая началась на прошлой неделе и продлится до 2 апреля — именно тогда нас ждет полнолуние во вторую весеннюю неделю.

Советы для 8-го лунного дня

Этот день будет непростым — то, что вы когда-то сделали не так, может напомнить о себе, даже если прошло много времени. Например, то, что вы когда-то забросили или решили отложить на потом, сегодня будет тянуть вас назад. Возможны внезапные обстоятельства, которые потребуют быстрой реакции.

Здоровье и внешность

Сейчас хорошее время, чтобы заняться собой — обратите внимание на то, что вы едите, и уберите из меню жирное и вредное. Не стоит запускать самочувствие: на ранней стадии любые недомогания лечатся проще, и обходится это дешевле. К тому же сегодня удачный день, чтобы записаться к косметологу или попробовать что-то новое в своем образе.

Бизнес и финансы

Посмотрите на свой план дел и уберите из него все, что можно спокойно сделать позже. Старайтесь лишний раз не пересекаться с руководством и теми, кто обладает властью. Крупные финансовые вопросы лучше перенести, а деньги тратить только на самое необходимое. А вот если у вас тяжба с кем-то, сегодня есть шанс на удачный исход.

Отношения и любовь

Сегодня не лучший день для свадьбы. В разговорах с родными постарайтесь не повторять свои прежние промахи. Если на душе есть чувство вины, наберитесь смелости и просто попросите прощения.

Природа

Сегодня можно отправиться на рыбалку. Только чтобы не попасть в неприятную историю, выбирайте водоемы, которые находятся в черте города. Тем, у кого есть сад или домашние питомцы, стоит заняться уборкой на участке или в местах содержания животных.

Ранее мы рассказывали, как самостоятельно привести автомобиль в порядок перед продажей или ТО.