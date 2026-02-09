Фаза Луны сегодня, 9 февраля 2026 года. День учебы и сохранения здоровья

Фаза Луны сегодня, 9 февраля, какая сегодня Луна: учим и учимся, бережем кости

Фаза Луны сегодня, 9 февраля 2026 года. День учебы и сохранения здоровья

Сегодня, 9 февраля, в 02:07 по московскому времени Луна вступит в 22-е сутки текущего лунного цикла. Они завершатся только завтра.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Луна в этот день продолжит оставаться под властью Скорпиона. Убывающая фаза находится в самой середине — новолуние ожидается 17 февраля.

Рекомендации для 22-го лунного дня

Хороший день для обучения и повышения квалификации. Также сегодня можно приступить к получению знаний в новом для вас направлении. Серьезные дела сегодня начинать не стоит.

Бизнес и прибыль

День не подходит для старта крупных проектов и торговли. Полезными будут лекции, семинары, конференции. Причем вы можете выступать не только слушателем, но и преподавателем. А вот общаться с соучениками на внеучебные темы не рекомендуется.

Фаза Луны сегодня, 9 февраля 2026 года. День учебы и сохранения здоровья Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и красота

Травмоопасный день. Особое внимание уделите здоровью скелета и органов, расположенных ниже диафрагмы. Посещение салона красоты пойдет на пользу, только если вы будете пребывать в хорошем расположении духа.

Брак и отношения

Вступать в брак сегодня рекомендуется только в том случае, если партнеры давно знакомы или оба хорошо умеют общаться друг с другом.

Природа

Клев будет хорошим, а вот на улов крупных экземпляров рассчитывать не стоит. Садоводы и огородники могут планировать свой день в соответствии с годовым лунным календарем. Владельцам котов и собак уместно будет проверить даты проведения обработок своих любимцев от экто- и эндопаразитов.

Ранее мы рассказывали, как выбрать эхолот для зимней рыбалки.