Фаза Луны сегодня, 8 февраля 2026 года. Развиваем бизнес с иностранцами

Фаза Луны сегодня, 8 февраля, какая сегодня Луна: закаляемся, работаем с иностранцами

Сегодня, 8 февраля, в 00:46 по московскому времени Луна вступит в 21-е сутки текущего лунного цикла. Они завершатся только завтра после полуночи.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луна сегодня продолжает пребывать под безраздельной и жесткой властью яркого и эмоционального Скорпиона. Убывающая фаза, в которой сейчас пребывает спутник Земли, продлится еще больше недели.

Чего ждать от двадцать первых лунных суток?

День, когда успех придет только к тем, кто не стоит на месте и не боится двигаться вперед. День подходит для активных действий, риска, самопожертвования во имя стоящей цели. Тех, кто не сдастся и не спасует перед трудностями, неминуемо ждет успех.

Работа и финансы

День подходит для начала всего нового. Благоприятен переход на новую работу или старт проекта в малознакомой сфере. Если среди ваших партнеров есть иностранцы — любое взаимодействие с ними в эти лунные сутки принесет прибыль.

Здоровье и красота

Любые заболевания, обнаруженные в этот день, пройдут быстро и без последствий. Однако для этого потребуется своевременно обратиться за помощью. Благоприятны любые виды лечения и оздоровления, связанные с жидкостью: плавание, баня, отвары трав. Благоприятны разумные физические нагрузки.

Свадьба и семья

Хороший день для заключения брака. Также сегодня будет уместно собрать за одним столом родственников, особенно тех, кто живет далеко от вас.

Природа

Луна по-прежнему благоволит рыбакам. Если вас интересует не столько процесс, сколько результат, то сегодня можно вместо удочки захватить сети. Цветоводы могут заняться приведением в порядок горшков и ящиков — их можно помыть или заменить на новые. Владельцам домашних питомцев можно порекомендовать провести ревизию имущества своих подопечных: избавиться от ненужных вещей и приобрести что-то новое.

