Фаза Луны сегодня, 7 февраля 2026 года. Отменяем свадьбу, планируем сделки

Фаза Луны сегодня, 7 февраля, какая сегодня Луна: ЗОЖ, рыбалка и удачный бизнес

Сегодня, 7 февраля, Луна будет проходить 20-е сутки второго лунного цикла в этом году.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луной в этот день управляет харизматичный, но жестокий Скорпион. Луна продолжает убывать — сегодня спутник Земли находится в третьей фазе. Следующее новолуние наступит уже 17 февраля.

Краткие рекомендации для 20-х лунных суток

Отличный день для серьезных дел. То, что вы давно планировали, в чем сомневались, о чем мечтаете, — все это можно воплотить в реальность именно сегодня. 20-е лунные сутки также подходят для пересмотра жизненных приоритетов и корректировки системы ценностей.

Здоровье и красота

День подходит для начала диеты, отказа от курения и употребления алкоголя. Удачным будет начало тренировок в зале или регулярных пеших прогулок. Хороший эффект принесет изменение образа в салоне красоты, посещение бани или сауны.

Бизнес и деньги

Идеальный день для любых бизнес-проектов: от заключения рискованных сделок до быстрого решения бюрократических задач. Удачными сегодня будут переговоры, командировки, собеседования, общение с начальством и налаживания отношений с коллегами.

Брак и любовь

День категорически не годится для заключения брачного союза. А вот любое общение с родственниками принесет пользу.

Природа

Рыбалка будет удачной, азартной и богатой на улов. Владельцы загородных участков сегодня могут планировать свои дела в соответствии с лунным календарем огородника. «Котовладельцы» и «собаководы» с успехом могут провести время в тесном взаимодействии с питомцами — сегодня вы и ваши подопечные как никогда будете понимать друг друга.

