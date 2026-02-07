Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 04:00

Фаза Луны сегодня, 7 февраля 2026 года. Отменяем свадьбу, планируем сделки

Фаза Луны сегодня, 7 февраля, какая сегодня Луна: ЗОЖ, рыбалка и удачный бизнес Фаза Луны сегодня, 7 февраля, какая сегодня Луна: ЗОЖ, рыбалка и удачный бизнес Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 7 февраля, Луна будет проходить 20-е сутки второго лунного цикла в этом году.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луной в этот день управляет харизматичный, но жестокий Скорпион. Луна продолжает убывать — сегодня спутник Земли находится в третьей фазе. Следующее новолуние наступит уже 17 февраля.

Краткие рекомендации для 20-х лунных суток

Отличный день для серьезных дел. То, что вы давно планировали, в чем сомневались, о чем мечтаете, — все это можно воплотить в реальность именно сегодня. 20-е лунные сутки также подходят для пересмотра жизненных приоритетов и корректировки системы ценностей.

Здоровье и красота

День подходит для начала диеты, отказа от курения и употребления алкоголя. Удачным будет начало тренировок в зале или регулярных пеших прогулок. Хороший эффект принесет изменение образа в салоне красоты, посещение бани или сауны.

Бизнес и деньги

Идеальный день для любых бизнес-проектов: от заключения рискованных сделок до быстрого решения бюрократических задач. Удачными сегодня будут переговоры, командировки, собеседования, общение с начальством и налаживания отношений с коллегами.

Брак и любовь

День категорически не годится для заключения брачного союза. А вот любое общение с родственниками принесет пользу.

Природа

Рыбалка будет удачной, азартной и богатой на улов. Владельцы загородных участков сегодня могут планировать свои дела в соответствии с лунным календарем огородника. «Котовладельцы» и «собаководы» с успехом могут провести время в тесном взаимодействии с питомцами — сегодня вы и ваши подопечные как никогда будете понимать друг друга.

Ранее мы рассказывали, как эффективно почистить белую обувь в домашних условиях.

астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мягкие морозы ожидают жителей одного из российских городов
Давит неугодных, затыкает СМИ: за что Санду давать Нобелевскую премию мира
Землетрясение зарегистрировано на территории Украины
Президент Италии удивил собравшихся на церемонии открытия Олимпиады
Массированная атака на Украину ночью 7 февраля: какие цели, что известно
SHOT: украинские силы атаковали одну из российских областей
Рухнувшая стена монастыря в Египте придавила детей
«Плохая новость»: на Западе испугались союза России и Китая
Нищета, бандитские войны, распад: что ждет Украину через 5 лет
Биография, слова об СВО, личная жизнь: певице Аните Цой — 55
Орбан уличил ЕС в попытке обобрать Венгрию ради Украины
Две категории россиян ждет повышение пенсии с 1 марта
«Подминают город»: ВСУ обустраивают свои пункты в предприятиях Запорожья
Трамп объявил, что Индия сменила поставщика нефти
Стало известно, кого Зеленский видит будущим президентом Украины
«Валентинки» со школьницами от «Укрпочты» спровоцировали скандал
Россия отказалась от предложения США по ЗАЭС
Ад для самых беззащитных: как на Украине создали сеть торговли детьми
Болельщик рассказал, как родилась идея пронести флаг России на открытие ОИ
В Госдуме дали совет, как уменьшить плату за отопление
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.