Фаза Луны сегодня, 31 января 2026 года. Эмоциональные качели без рыбалки

Фаза Луны 31 января, какая сегодня Луна: планируем свернуть горы и не ездить на рыбалку

Сегодня, 31 января, в 14:30 мск Луна вступит в 14-е лунные сутки этого цикла. Они продлятся до 16:09 завтрашнего дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Растущая фаза близится к пику — совсем скоро нас ждет полнолуние. А спутником Земли сегодня управляет самолюбивый Лев.

Краткая характеристика 14-х суток лунного цикла

Один из самых энергетических сильных дней месяца. У тех, кто не успел начать какие-либо проекты в этом лунном месяце, сегодня еще есть возможность сделать это. Также считается, что все дела, начатые сегодня, непременно завершатся триумфом.

Здоровье и красота

Обратите внимание на психологическое здоровье — из-за обилия событий сегодня могут сбоить нервы. А эмоциональные качели могут привести к проблемам с физическим здоровьем. Чтобы хотя бы частично предотвратить подобные проблемы, постарайтесь хотя бы выспаться.

Финансы и бизнес

Все дела сегодня пойдут успешно. Удачными будут даже сложные переговоры, гладко пройдут любые сделки, финансовые операции пройдут без помех.

Свадьба и отношения

А вот свадьбы и разводы на сегодня планировать не стоит. Любая из этих затей закончится скандалом и ссорами. При этом не столь радикальные мероприятия, связанные с общением между родственниками, пройдут очень успешно и оставят после себя только хорошие воспоминания.

Природа

Даже самая привлекательная с точки зрения рыбы наживка не принесет сегодня удачи рыбакам. Посиделки с удочкой лучше перенести. Садоводам следует свериться с лунным календарем и планировать рекомендуемые работы. Владельцам домашних питомцев стоит проверить запасы средств от внешних паразитов, ведь уже скоро, при появлении первых проталин на земле необходимо будет произвести обработку животных от блох и клещей.