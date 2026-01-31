Фаза Луны сегодня, 31 января 2026 года. Эмоциональные качели без рыбалки

Сегодня, 31 января, в 14:30 мск Луна вступит в 14-е лунные сутки этого цикла. Они продлятся до 16:09 завтрашнего дня.
В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна
Растущая фаза близится к пику — совсем скоро нас ждет полнолуние. А спутником Земли сегодня управляет самолюбивый Лев.
Краткая характеристика 14-х суток лунного цикла
Один из самых энергетических сильных дней месяца. У тех, кто не успел начать какие-либо проекты в этом лунном месяце, сегодня еще есть возможность сделать это. Также считается, что все дела, начатые сегодня, непременно завершатся триумфом.
Здоровье и красота
Обратите внимание на психологическое здоровье — из-за обилия событий сегодня могут сбоить нервы. А эмоциональные качели могут привести к проблемам с физическим здоровьем. Чтобы хотя бы частично предотвратить подобные проблемы, постарайтесь хотя бы выспаться.
Финансы и бизнес
Все дела сегодня пойдут успешно. Удачными будут даже сложные переговоры, гладко пройдут любые сделки, финансовые операции пройдут без помех.
Свадьба и отношения
А вот свадьбы и разводы на сегодня планировать не стоит. Любая из этих затей закончится скандалом и ссорами. При этом не столь радикальные мероприятия, связанные с общением между родственниками, пройдут очень успешно и оставят после себя только хорошие воспоминания.
Природа
Даже самая привлекательная с точки зрения рыбы наживка не принесет сегодня удачи рыбакам. Посиделки с удочкой лучше перенести. Садоводам следует свериться с лунным календарем и планировать рекомендуемые работы. Владельцам домашних питомцев стоит проверить запасы средств от внешних паразитов, ведь уже скоро, при появлении первых проталин на земле необходимо будет произвести обработку животных от блох и клещей.