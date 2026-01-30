Зимняя Олимпиада — 2026
Фаза Луны сегодня, 30 января 2026 года. Договариваемся и тусуемся

Фаза Луны сегодня, 30 января, какая сегодня Луна: переговоры и концерты выходят на первый план
Фаза Луны сегодня, 30 января, какая сегодня Луна: время для общения во всех его видах

Сегодня, 30 января, в 12:58 по временному поясу Москвы Луна начнет отсчет 13-х лунных суток этого цикла. Они будут длиться более 25 часов.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

В 13-й лунный день Луна продолжает находиться под влияние Рака. Растущая фаза почти завершена — уже 2 февраля нас ждет полнолуние.

Характеристика 13-х лунных суток

13-е лунные сутки идеально подходят только для одного вида деятельности — общения во всех его проявлениях. Смело можно планировать организацию вечеринок, посещение концертов и спектаклей, деловые переговоры, обучение, экскурсии и любые другие виды вращения в социуме.

Бизнес и деньги

Идеальный период для любых видов командной работы, повышения квалификации, получения новых навыков, предполагающих обучение в коллективе. Благоприятно совершение любых финансовых операций и сделок. Вы либо получите хорошую прибыль без проблем, либо совершите полезное приобретение, которое быстро окупит себя.

Здоровье и красота

Отличное время для уходовых и омолаживающих процедур. Успешной будет смена имиджа на более молодежный.

Свадьба и отношения

Брак заключать в этот день не рекомендуется, а вот любые виды общения и взаимодействия с родственниками принесут хорошее настроение.

Природа

Рыбалка по-прежнему не принесет удачи. У цветоводов благополучно пройдет пересадка любых домашних растений, а также посев цветов и культур, которые размножаются луковицами. Собачникам и «котоводам» рекомендуется проверить состояние зубов питомцев и, если из пасти идет неприятный запах или имеется темный налет у десен, записаться к ветеринару на ультразвуковую чистку зубов.

