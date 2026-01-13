Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 января 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 января 2026 года

5 января — это дата, которая объединяет государственные, международные, профессиональные, культурные и духовные события. Чтобы разобраться, какой сегодня день, важно рассмотреть все официальные и неформальные даты, которые приходятся на середину первой рабочей январской недели. Сегодняшний календарь включает как торжества в разных странах, так и редкие исторические происшествия, поэтому ответ на вопрос, какой сегодня день в России, будет многогранным.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если вам нужно понять, какие праздники отмечают 5 января, то знайте, что этот день выделяется насыщенностью событий в разных уголках мира.

В Китае на 5 января приходится знаменитый Фестиваль льда и снега, когда целые города украшают ледовыми скульптурами, гигантскими замками, сияющими башнями и подсветкой. Это одно из самых ярких зимних впечатлений, привлекающее туристов со всего света.

На международном уровне эта дата связана и с заботой о здоровье — отмечается Международный разгрузочный день, когда сторонники правильного режима питания уделяют внимание восстановлению организма.

Еще один всемирный праздник — Международный день бойскаутов, посвященный движению, основанному на дисциплине, дружбе, взаимовыручке и любви к природе.

5 января также отмечается День сценариста — праздник тех, кто создает сюжеты для кино, сериалов, спектаклей и анимации.

Кроме того, эта дата стала символом заботы о природе: в разных странах проводится День птиц, когда внимание уделяется охране пернатых, зимним кормушкам и экологическому воспитанию.

Таким образом, чтобы точно понять, что отмечают сегодня в мире и что отмечают сегодня в России, достаточно взглянуть на разнообразие этих дат.

Необычные праздники и памятные события

Любителям неформальных дат особенно интересны необычные праздники в мире, которые приходятся на 5 января.

Во-первых, это День маленьких историй — праздник коротких рассказов, семейных воспоминаний и миниатюрных сюжетов, которые можно записать или просто пересказать близким.

Сладкоежкам понравится День взбитых сливок — отличный повод украсить ими десерт или создать особое праздничное блюдо.

В Японии 5 января отмечают День клубники, так как сочетание цифр первого месяца и числа 5 создает схожий звук с названием ягоды в японском языке. Это праздничный день любимого сезонного фрукта.

Популярностью пользуется и современная дата — День кетодиеты, посвященный низкоуглеводному режиму питания, который активно обсуждается по всему миру.

Еще один необычный праздник — День взвешивания, когда многие подводят итоги новогодних застолий.

Такие яркие и оригинальные события помогают лучше понять, какой сегодня праздник, помимо официальных мировых дат.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для верующих важно знать, какой отмечается религиозный праздник и установлен ли особый церковный праздник сегодня.

Православный календарь 5 января чтит память святых десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. Эти ранние христианские мученики были известны стойкостью в вере и преданностью духовным убеждениям.

Поэтому ответ на вопрос, какой сегодня день в России по церковному календарю, связан с памятью этих почитаемых святых.

Памятные даты и события: что произошло 5 января в разные годы?

Историческая хроника позволяет точнее понять, почему так важны исторические события сегодня и как они повлияли на развитие мира.

В 1731 году в Москве появились первые уличные фонари — это стало началом перехода к современному городскому освещению.

1762 год ознаменовался вступлением на российский престол Петра III, чье правление стало кратким, но значимым для политической истории страны.

В 1769 году инженер Джеймс Уатт получил патент на усовершенствованную паровую машину, что стало толчком к развитию промышленной революции.

1905 год связан с капитуляцией крепости Порт-Артур, одним из ключевых событий Русско-японской войны.

В 1933 году началось строительство знаменитого моста над проливом Золотые Ворота — одного из символов инженерной мысли XX века.

1956 год ознаменован прибытием первой советской Комплексной антарктической экспедиции к берегам Антарктиды.

В 1972 году стартовали работы по созданию многоразового космического корабля, что впоследствии привело к появлению известных орбитальных систем.

Эти события помогают глубже понять, какой сегодня день и какое историческое наследие он несет.

Кто родился и кто умер 5 января?

Перед тем как перейти к именам, важно отметить: эта дата дала миру многих талантливых и выдающихся людей, чья деятельность оставила след в литературе, искусстве, спорте и общественной жизни.

Родились

Андрей Болтнев (1946) — актер театра и кино.

Мэрилин Мэнсон (1969) — музыкант.

Брэдли Купер (1975) — актер, номинант международных кинопремий.

Умерли

Гарольд Юри (1981) — физик, лауреат престижной научной премии.

Массимо Джиротти (2003) — выдающийся актер.

Александр Сизоненко (2012) — баскетболист, самый высокий человек России.

Таким образом, праздники сегодня, 5 января, — это сочетание культурных, профессиональных и духовных событий. Зная о них, легко понять, что отмечают сегодня в России и во всем мире, какие существуют традиции и чем знаменательна эта дата в истории.