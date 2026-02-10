Творожные шарики с хрустящей корочкой: нежный десерт на все случаи жизни

Если вы ищете идеальный рецепт для завтрака, перекуса или просто хотите побаловать себя чем-то вкусным, мягкие творожные шарики с хрустящей корочкой станут вашим фаворитом. Они просты в приготовлении, не требуют сложных ингредиентов и всегда получаются невероятно вкусными.

Ингредиенты (на 20–25 шариков)

Творог (5–9% жирности) — 250 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Сахар — 3 ст. л. (можно регулировать по вкусу)

Щепотка соли

Ванильный сахар или экстракт — 1 ч. л.

Мука — 150 г

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Растительное масло (для жарки) — 500 мл

Сахарная пудра — для обсыпки

Дополнительно: кокосовая стружка или корица (по желанию).

Пошаговый рецепт

Протрите творог через сито — это необходимо, чтобы масса стала более однородной. В глубокой емкости смешайте творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и немного соли. Перемешайте до однородности. В массу высыпайте муку и разрыхлитель. Затем нужно замесить мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но и не быть слишком плотным. Если тесто кажется жидковатым, добавьте ещё немного муки, но не переборщите — шарики должны остаться нежными. Слегка присыпьте руки мукой и скатайте из теста небольшие шарики размером с грецкий орех. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло. Оно должно быть достаточно горячим (около 170–180 C), чтобы шарики сразу начали подниматься и образовывать корочку. Опускайте шарики в масло порциями, чтобы они не соприкасались друг с другом. Обжаривайте до золотистого цвета со всех сторон (примерно 2–3 минуты). Готовые шарики вынимайте шумовкой и выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Пока шарики ещё тёплые, обваляйте их в сахарной пудре, кокосовой стружке или корице, чтобы придать им дополнительный аромат и текстуру.

Советы по приготовлению

Для более насыщенного вкуса можно добавить цедру лимона или апельсина в тесто.

Если вы предпочитаете выпечку, попробуйте запечь шарики в духовке при 180 C около 20 минут (выложив их на пергамент и смазав маслом). Корочка будет чуть менее хрустящей, но вкус останется великолепным.

Шарики отлично сочетаются с ягодным соусом, сметаной или медом.

