Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 17:57

Творожные шарики с хрустящей корочкой: нежный десерт на все случаи жизни

Творожные шарики, колобки или мягкие творожные пончики с хрустящей корочкой — пошаговый рецепт Творожные шарики, колобки или мягкие творожные пончики с хрустящей корочкой — пошаговый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы ищете идеальный рецепт для завтрака, перекуса или просто хотите побаловать себя чем-то вкусным, мягкие творожные шарики с хрустящей корочкой станут вашим фаворитом. Они просты в приготовлении, не требуют сложных ингредиентов и всегда получаются невероятно вкусными.

Ингредиенты (на 20–25 шариков)

  • Творог (5–9% жирности) — 250 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сахар — 3 ст. л. (можно регулировать по вкусу)
  • Щепотка соли
  • Ванильный сахар или экстракт — 1 ч. л.
  • Мука — 150 г
  • Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  • Растительное масло (для жарки) — 500 мл
  • Сахарная пудра — для обсыпки
  • Дополнительно: кокосовая стружка или корица (по желанию).

Пошаговый рецепт

  1. Протрите творог через сито — это необходимо, чтобы масса стала более однородной. В глубокой емкости смешайте творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и немного соли. Перемешайте до однородности.
  2. В массу высыпайте муку и разрыхлитель. Затем нужно замесить мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но и не быть слишком плотным. Если тесто кажется жидковатым, добавьте ещё немного муки, но не переборщите — шарики должны остаться нежными.
  3. Слегка присыпьте руки мукой и скатайте из теста небольшие шарики размером с грецкий орех.
  4. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло. Оно должно быть достаточно горячим (около 170–180 C), чтобы шарики сразу начали подниматься и образовывать корочку.
  5. Опускайте шарики в масло порциями, чтобы они не соприкасались друг с другом. Обжаривайте до золотистого цвета со всех сторон (примерно 2–3 минуты).
  6. Готовые шарики вынимайте шумовкой и выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
  7. Пока шарики ещё тёплые, обваляйте их в сахарной пудре, кокосовой стружке или корице, чтобы придать им дополнительный аромат и текстуру.

Советы по приготовлению

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить цедру лимона или апельсина в тесто.
  • Если вы предпочитаете выпечку, попробуйте запечь шарики в духовке при 180 C около 20 минут (выложив их на пергамент и смазав маслом). Корочка будет чуть менее хрустящей, но вкус останется великолепным.
  • Шарики отлично сочетаются с ягодным соусом, сметаной или медом.

Ранее мы поделились рецептом бананового шоколадного печенья.

Читайте также
Нежные, как лепесток, и такие же тонкие — мой проверенный рецепт блинчиков на Масленицу
Общество
Нежные, как лепесток, и такие же тонкие — мой проверенный рецепт блинчиков на Масленицу
Шоколадную пасту больше не покупаю — готовлю дома сыр-намазку для сладких бутербродов: все смешал и готово!
Общество
Шоколадную пасту больше не покупаю — готовлю дома сыр-намазку для сладких бутербродов: все смешал и готово!
Кинула картофельное пюре в горячее масло — получила ароматное чудо. Хоть к супу, хоть на завтрак со сметаной
Общество
Кинула картофельное пюре в горячее масло — получила ароматное чудо. Хоть к супу, хоть на завтрак со сметаной
Нежнее не бывает: кролик в духовке — диетический шедевр!
Семья и жизнь
Нежнее не бывает: кролик в духовке — диетический шедевр!
Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой
Общество
Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой
выпечка
десерты
пончики
рецепт
рецепты
сладкое
творог
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заявили, что россиянам не стоит мечтать о зарплате в 1 млн рублей
Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС
Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС
Россияне нашли фрагмент БПЛА после громкого взрыва в небе
Анджелина Джоли попала на камеру в откровенном наряде
Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей
Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток
Иностранцу вынесли приговор за попытку подорвать региональное правительство
Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026
Сочи угрожают вражеские дроны
Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе
Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок
Команда Слуцкого лишилась путевки в плей-офф ЛЧ Азии
«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья
Мастера маникюра устроили драку в салоне красоты и оказались в суде
Раскрыта причина переноса старта Crew Dragon к МКС с Федяевым на борту
Посол озвучил позицию РФ по восстановлению экономических связей с Молдавией
Экс-советник Путина оценил работу Роскомнадзора
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.