Творожные шарики с хрустящей корочкой: нежный десерт на все случаи жизни

Если вы ищете идеальный рецепт для завтрака, перекуса или просто хотите побаловать себя чем-то вкусным, мягкие творожные шарики с хрустящей корочкой станут вашим фаворитом. Они просты в приготовлении, не требуют сложных ингредиентов и всегда получаются невероятно вкусными.
Ингредиенты (на 20–25 шариков)
- Творог (5–9% жирности) — 250 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Сахар — 3 ст. л. (можно регулировать по вкусу)
- Щепотка соли
- Ванильный сахар или экстракт — 1 ч. л.
- Мука — 150 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Растительное масло (для жарки) — 500 мл
- Сахарная пудра — для обсыпки
- Дополнительно: кокосовая стружка или корица (по желанию).
Пошаговый рецепт
- Протрите творог через сито — это необходимо, чтобы масса стала более однородной. В глубокой емкости смешайте творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и немного соли. Перемешайте до однородности.
- В массу высыпайте муку и разрыхлитель. Затем нужно замесить мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам, но и не быть слишком плотным. Если тесто кажется жидковатым, добавьте ещё немного муки, но не переборщите — шарики должны остаться нежными.
- Слегка присыпьте руки мукой и скатайте из теста небольшие шарики размером с грецкий орех.
- В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло. Оно должно быть достаточно горячим (около 170–180 C), чтобы шарики сразу начали подниматься и образовывать корочку.
- Опускайте шарики в масло порциями, чтобы они не соприкасались друг с другом. Обжаривайте до золотистого цвета со всех сторон (примерно 2–3 минуты).
- Готовые шарики вынимайте шумовкой и выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
- Пока шарики ещё тёплые, обваляйте их в сахарной пудре, кокосовой стружке или корице, чтобы придать им дополнительный аромат и текстуру.
Советы по приготовлению
- Для более насыщенного вкуса можно добавить цедру лимона или апельсина в тесто.
- Если вы предпочитаете выпечку, попробуйте запечь шарики в духовке при 180 C около 20 минут (выложив их на пергамент и смазав маслом). Корочка будет чуть менее хрустящей, но вкус останется великолепным.
- Шарики отлично сочетаются с ягодным соусом, сметаной или медом.
Ранее мы поделились рецептом бананового шоколадного печенья.