Секрет идеальной жареной картошки: хрустящая корочка и мягкая серединка

Рецепт жареной картошки Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жареную картошку, как кажется, любят все, но получается идеально это блюдо не у каждой хозяйки. То разварится, то подгорит, то корочка не та. На самом деле секрет всего в нескольких простых правилах. Следуйте им — и у вас выйдет идеальная картошка.

Возьмите 1 кг картофеля, лучше с невысоким содержанием крахмала, плотный. Очистите, нарежьте брусочками или дольками, но не слишком тонко, иначе развалится.

  • Главный секрет: залейте нарезанный картофель холодной водой на 15 минут. Так уйдет лишний крахмал, и корочка получится хрустящей. Затем тщательно обсушите картофель бумажным полотенцем — вода не должна попадать в масло.

Разогрейте сковороду с высокими бортиками, налейте растительное масло слоем примерно полсантиметра. Масло должно быть хорошо разогретым. Выкладывайте картофель в один слой, не слишком плотно. Жарьте на сильном огне первые 5 минут без крышки, не перемешивая, чтобы схватилась корочка. Затем убавьте огонь до среднего, посолите, перемешайте и жарьте еще 15–20 минут, периодически помешивая. За пару минут до готовности добавьте мелко рубленный чеснок и укроп, перемешайте.

  • Совет: солить картофель нужно только после того, как появилась корочка. Если посолить в начале, картошка пустит сок и будет тушиться, а не жариться.

Анастасия Фомина
