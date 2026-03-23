Салат из капусты и яблока: дешевле не придумаешь, а вкус — отменный!

Когда хочется чего-то свежего, хрустящего и при этом без похода в магазин — выручает самое простое. Этот витаминный салат готовится буквально за 10 минут из того, что почти всегда есть дома. Главная фишка данного дешевого и простого салата на скорую руку — не состав, а способ подготовки капусты, который давно вышел из моды, но именно он делает блюдо мягким, сочным и совсем не «деревянным».

Перед нарезкой белокочанную капусту слегка обдают крутым кипятком прямо в дуршлаге — буквально на три-четыре секунды. Этот прием размягчает грубые волокна, убирает горчинку и делает капусту шелковистой, не теряя хруста. Именно так готовили салаты в советских столовых, и именно этот нюанс сегодня незаслуженно забыт.

Понадобятся: белокочанная капуста (250 г), морковь (1 шт., около 100 г), яблоко кисло-сладкое (1 шт., около 120 г), яблочный уксус (1 ч. л.), растительное масло (1 ст. л.), мед (0,5 ч. л.), соль (щепотка), тмин молотый (щепотка) — именно он дает тот самый редкий акцент, который удивит.

Капусту тонко шинкуют, обдают кипятком, откидывают и дают стечь. Морковь трут на корейской терке, яблоко — на крупной. Все смешивают, заправляют смесью масла, уксуса, меда и щепотки тмина, солят по вкусу. Готово.

Дешевый и простой салат на скорую руку — не значит скучный. Тмин здесь работает как акцент: он не перебивает, а раскрывает сладость яблока и свежесть капусты. Попробуйте один раз — и этот салат пропишется в вашем меню навсегда.

Калорийность на 100 г: 68 ккал.

БЖУ: 1,1/2,8/9,7.

Ранее мы делились с вами рецептом полезных для фигуры бутербродов с редисом.