01 февраля 2026 в 14:22

Полезный низкокалорийный ужин — готовим красную рыбу под шубой

Оригинальное блюдо на ужин, которое можно приготовить в духовке, — рыба под шубой Оригинальное блюдо на ужин, которое можно приготовить в духовке, — рыба под шубой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Чтобы приготовить полезный, вкусный и низкокалорийный ужин, вовсе не обязательно стоять у плиты весь вечер. Нужно просто выбрать правильный рецепт — сегодня расскажем, как приготовить красную рыбу под шубой из овощей в духовке.

Ингредиенты:

  • филе горбуши (или любой другой красной рыбы) на шкурке — 4 порции;
  • лимон — 1 шт.;
  • томаты — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • пармезан, посолочная смесь с любыми специями, низкокалорийный майонез — по вкусу.

Филе натереть посолочной смесью и держать четверть часа в закрытой емкости. Лук порезать четвертинками колец, пассеровать в масле до прозрачности. Затем добавить в зажарку тертую морковь. Перемешать, посолить и держать на минимальном огне под крышкой 5–7 минут. Застелить противень силиконовым ковриком, выложить горбушу, спрыснуть лимонным соком, сверху на каждую порцию выложить зажарку и слайс помидора, кисточкой нанести небольшое количество майонеза и поставить в предварительно нагретую духовку на 20 минут. Затем вынуть противень, присыпать каждую порцию натертым сыром и убрать в духовой шкаф еще на 10 минут. Подавать с гарниром из риса с овощами.

