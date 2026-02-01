Полезный низкокалорийный ужин — готовим красную рыбу под шубой

Чтобы приготовить полезный, вкусный и низкокалорийный ужин, вовсе не обязательно стоять у плиты весь вечер. Нужно просто выбрать правильный рецепт — сегодня расскажем, как приготовить красную рыбу под шубой из овощей в духовке.

Ингредиенты:

филе горбуши (или любой другой красной рыбы) на шкурке — 4 порции;

лимон — 1 шт.;

томаты — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

пармезан, посолочная смесь с любыми специями, низкокалорийный майонез — по вкусу.

Филе натереть посолочной смесью и держать четверть часа в закрытой емкости. Лук порезать четвертинками колец, пассеровать в масле до прозрачности. Затем добавить в зажарку тертую морковь. Перемешать, посолить и держать на минимальном огне под крышкой 5–7 минут. Застелить противень силиконовым ковриком, выложить горбушу, спрыснуть лимонным соком, сверху на каждую порцию выложить зажарку и слайс помидора, кисточкой нанести небольшое количество майонеза и поставить в предварительно нагретую духовку на 20 минут. Затем вынуть противень, присыпать каждую порцию натертым сыром и убрать в духовой шкаф еще на 10 минут. Подавать с гарниром из риса с овощами.