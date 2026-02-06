Зимняя Олимпиада — 2026
Когда хочется вкусного: куриная грудка с ореховым характером

Блюдо из куриной грудки на все случаи жизни — читать на NEWS.ru Блюдо из куриной грудки на все случаи жизни — читать на NEWS.ru Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда хочется блюда, которое одинаково уместно и в будний вечер, и на праздничном столе. Куриная грудка часто кажется скучной, но все меняется, если добавить правильную текстуру и аромат. Именно так рождается блюдо из куриной грудки на все случаи жизни, которое не требует сложных техник.

Главная особенность рецепта — ореховая крошка из фундука (40 г) и пекана (40 г) с добавлением молотого сушеного шалфея (0,5 ч. л.). Эта специя редко используется в повседневной кухне, но именно она подчеркивает вкус курицы и орехов, создавая ощущение ресторанного блюда. Блюдо из куриной грудки на все случаи жизни получается сочным внутри и хрустящим снаружи без панировки в муке и сухарях.

Орехи измельчите в крошку, смешайте с шалфеем. Грудку (400 г) нарежьте порционно, обмакните в яйцо, затем в ореховую смесь и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки.

Этот рецепт легко адаптируется под любой гарнир и доказывает, что простые продукты могут звучать по-новому.

  • Калорийность на 100 г: 182 ккал.

  • БЖУ: 20,8/9,8/3,5.

Ранее мы делились с вами секретом приготовления редкой, но вкусной речной рыбки.

