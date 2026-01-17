Как в столовой СССР — подлива для котлет с томатной пастой

Иногда так хочется отведать что-то, что напомнит о беззаботном детстве. Предлагаем окунуться в приятные воспоминания и приготовить подливу для котлет с томатной пастой — как в столовой СССР.

В основе этого рецепта лежит мясной бульон. Желательно брать говяжий, но подойдет и любой другой. Советуем всегда держать в холодильнике замороженные формочки с бульоном — так их удобно добавлять в супы и соусы. К тому же вы не будете тратить время на томительное ожидание варки бульона.

Ингредиенты

Мясной бульон — 2 стакана

Сливочное масло — 30 г

Мука — 30 г

Сметана — 25 г

Томатная паста — 30 г

Соль, черный молотый перец — на вкус

Способ приготовления

Масло растапливаем на сковороде. К растаявшему маслу добавьте муки. Быстро перемешайте ингредиенты, пока масса не станет однородной Выкладываем в сковороду томатную пасту. Держим на огне пару минут, а после — вливаем бульон и сметану. Хорошо перемешайте подливу. Посолите и поперчите. Уваривайте смесь до тех пор, пока она немного не загустеет. Горячей подливой полейте пюрешку с котлетой — всех к столу!

