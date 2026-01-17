Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 21:01

Как в столовой СССР — подлива для котлет с томатной пастой

Подлива для котлет с томатной пастой Подлива для котлет с томатной пастой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда так хочется отведать что-то, что напомнит о беззаботном детстве. Предлагаем окунуться в приятные воспоминания и приготовить подливу для котлет с томатной пастой — как в столовой СССР.

В основе этого рецепта лежит мясной бульон. Желательно брать говяжий, но подойдет и любой другой. Советуем всегда держать в холодильнике замороженные формочки с бульоном — так их удобно добавлять в супы и соусы. К тому же вы не будете тратить время на томительное ожидание варки бульона.

Ингредиенты

  • Мясной бульон — 2 стакана
  • Сливочное масло — 30 г
  • Мука — 30 г
  • Сметана — 25 г
  • Томатная паста — 30 г
  • Соль, черный молотый перец — на вкус

Способ приготовления

  1. Масло растапливаем на сковороде.
  2. К растаявшему маслу добавьте муки. Быстро перемешайте ингредиенты, пока масса не станет однородной
  3. Выкладываем в сковороду томатную пасту. Держим на огне пару минут, а после — вливаем бульон и сметану. Хорошо перемешайте подливу. Посолите и поперчите.
  4. Уваривайте смесь до тех пор, пока она немного не загустеет.
  5. Горячей подливой полейте пюрешку с котлетой — всех к столу!

Также предлагаем приготовить картофельный салат с руколой и беконом.

