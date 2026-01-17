Как в столовой СССР — подлива для котлет с томатной пастой

Иногда так хочется отведать что-то, что напомнит о беззаботном детстве. Предлагаем окунуться в приятные воспоминания и приготовить подливу для котлет с томатной пастой — как в столовой СССР.
В основе этого рецепта лежит мясной бульон. Желательно брать говяжий, но подойдет и любой другой. Советуем всегда держать в холодильнике замороженные формочки с бульоном — так их удобно добавлять в супы и соусы. К тому же вы не будете тратить время на томительное ожидание варки бульона.
Ингредиенты
- Мясной бульон — 2 стакана
- Сливочное масло — 30 г
- Мука — 30 г
- Сметана — 25 г
- Томатная паста — 30 г
- Соль, черный молотый перец — на вкус
Способ приготовления
- Масло растапливаем на сковороде.
- К растаявшему маслу добавьте муки. Быстро перемешайте ингредиенты, пока масса не станет однородной
- Выкладываем в сковороду томатную пасту. Держим на огне пару минут, а после — вливаем бульон и сметану. Хорошо перемешайте подливу. Посолите и поперчите.
- Уваривайте смесь до тех пор, пока она немного не загустеет.
- Горячей подливой полейте пюрешку с котлетой — всех к столу!
