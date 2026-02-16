Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 15:10

Как приготовить идеальные котлеты с подливой: рецепт с томатной пастой

Идеальная подливка для котлет
Сочная котлета без подливы — это как пирог без начинки! Именно соус делает блюдо по-настоящему насыщенным и ароматным. Подлива с томатной пастой — классический вариант, который придаст котлетам аппетитную кисло-сладкую нотку. Делимся простым рецептом.

Список продуктов

  • Паста томатная — 2 ст. ложки
  • Лук (среднего размера луковица) — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  • Вода или бульон — 300 мл
  • Хлебопекарная мука — 1 ст. ложка
  • Масло подсолнечное — 2 ст. ложки
  • Сахарный песок — 1 ч. ложка
  • Соль, перец — по вкусу
  • Лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления

Лук нарежьте произвольно, морковь натрите крупно. Обжарьте лук до прозрачности, затем закиньте морковку, жарьте еще пару минут, постоянно помешивая. Отправьте к овощам томатную пасту, добавьте сахарный песок. Перемешайте и готовьте где-то 2 минуты, чтобы ушла кислинка.

Посыпьте мукой, хорошо размешайте, чтобы не было комочков. Влейте горячую воду или бульон тонкой струйкой, постоянно помешивая. Посолите, поперчите, добавьте лаврушку, по желанию — пропущенный через чеснокодавку чеснок.

Доведите подливу до кипения, затем убавьте огонь и тушите 5–7 минут, пока она не загустеет.

Совет: если хотите более ровную консистенцию, пробейте соус блендером.

