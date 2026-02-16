Как приготовить идеальные котлеты с подливой: рецепт с томатной пастой

Сочная котлета без подливы — это как пирог без начинки! Именно соус делает блюдо по-настоящему насыщенным и ароматным. Подлива с томатной пастой — классический вариант, который придаст котлетам аппетитную кисло-сладкую нотку. Делимся простым рецептом.
Список продуктов
- Паста томатная — 2 ст. ложки
- Лук (среднего размера луковица) — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
- Вода или бульон — 300 мл
- Хлебопекарная мука — 1 ст. ложка
- Масло подсолнечное — 2 ст. ложки
- Сахарный песок — 1 ч. ложка
- Соль, перец — по вкусу
- Лавровый лист — 1 шт.
Способ приготовления
Лук нарежьте произвольно, морковь натрите крупно. Обжарьте лук до прозрачности, затем закиньте морковку, жарьте еще пару минут, постоянно помешивая. Отправьте к овощам томатную пасту, добавьте сахарный песок. Перемешайте и готовьте где-то 2 минуты, чтобы ушла кислинка.
Посыпьте мукой, хорошо размешайте, чтобы не было комочков. Влейте горячую воду или бульон тонкой струйкой, постоянно помешивая. Посолите, поперчите, добавьте лаврушку, по желанию — пропущенный через чеснокодавку чеснок.
Доведите подливу до кипения, затем убавьте огонь и тушите 5–7 минут, пока она не загустеет.
Совет: если хотите более ровную консистенцию, пробейте соус блендером.
Посмотрите рецепт идеальных запеченных яблок на нашем сайте.