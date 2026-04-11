Как красить яйца на Пасху: 20+ простых способов, идей и лайфхаков

Как красить яйца на Пасху: лучшие способы и идеи для ленивых хозяек, творческих натур и семей с детьми

Следуя традициям Чистого четверга, православные сегодня начинают красить яйца к Светлой Пасхе. Прошли те времена, когда самым доступным красителем была луковая шелуха. Сегодня символам Пасхи можно не только придать разные оттенки, но и украсить их различными узорами. Однако, если вы не можете выделить слишком много времени на то, чтобы делать писанки (расписные яйца) или драпанки (крашеные яйца с выцарапанными узорами), мы собрали для вас 15 самых простых и быстрых способов покрасить яйца. Кстати, они будут весьма интересны маленьким детям, которых еще можно удивить чудесами изменения цветов.

Полезные советы перед покраской яиц

Чтобы понять, как покрасить яйца на Пасху, надо знать, как их правильно к окрашиванию подготовить.

Выбирайте яйца со скорлупой белого цвета — на ней лучше будут видны оттенки красителя.

Если собираетесь красить яйца одним красителем, но в разные оттенки, можно взять яйца разного размера — от отборных с маркировкой СО до С2.

Обращайте внимание на дату упаковывания яиц — лучше брать максимально свежую продукцию.

Перед приготовлением обязательно вымойте яйца.

Перед тем как варить яйца, дайте им согреться при комнатной температуре около получаса, чтобы скорлупа во время варки не потрескалась.

Варите их обязательно вкрутую — для этого после закипания надо выдержать их на плите 10 минут.

Если хотите гарантированно сохранить скорлупу от растрескивания во время варки, добавьте в воду поваренную соль — 1 ст. л. на 1 л воды. На вкус это не повлияет.

Не варите яйца на сильном огне, чтобы скорлупа не потрескалась от ударов о стенки кастрюли.

Окрашивать можно как горячие, только что сваренные яйца, так и остывшие.

В некоторых случаях допускается отваривать яйца прямо в растворе краски.

Не следует варить яйца слишком долго — они станут невкусными.

Опытные хозяйки, которые хорошо знают, как красиво покрасить яйца, после окрашивания всегда смазывают яичную скорлупу небольшим количеством подсолнечного масла — это придает ей красивый блеск. Однако, если символы Пасхи покрыты позолотой, поталью, шиммером или любыми другими блесками, масло может смазать финишный слой.

Как красить яйца в луковой шелухе: от желтых до огненно-красных

Луковой шелухой покрасить яйца проще всего. Однако не все молодые хозяйки знают, как покрасить яйца этим способом так, чтобы все они были разных оттенков. Чтобы символы Пасхи получились нарядными и необычными, возьмите яйца разных размеров.

Для окрашивания яиц шелухой лука берем:

шелуха — 100 г;

вода — 2,5 л;

куриные яйца — сколько требуется;

соль — 2 ч. л.;

растительное масло — 2 ч. л.

Шелуху засыпаем в кастрюлю, добавляем воду и ставить на огонь. После закипания держим на плите на маленьком огне полчаса, потом выключаем и оставляем на плите до полного остывания. Сливаем отвар через сито, чтобы отцедить шелуху (она нам больше не понадобится) и добавляем в жидкость соль. Ставим кастрюлю с краской на плиту, закладываем предварительно отваренные и остуженные яйца, дожидаемся закипания. Через четверть часа вытаскиваем шумовкой первую партию крашенок — они должны получиться желто-оранжевого цвета. Еще через четверть часа можно достать следующую часть — они получат насыщенный кирпичный оттенок. Последнюю партию можно оставить в отваре луковой шелухи до полного остывания — эти яйца приобретут глубокий красный оттенок, похожий на кровь.

Окрашенные яйца выкладываем на бумажное полотенце, после того как они полностью высохнут и остынут, натираем их растительным маслом. Если вы готовили разные по размеру яйца и окрасили их в разные оттенки, у вас будет отличная возможность красиво сервировать праздничный стол, выложив символы Пасхи в соответствии с их размером и оттенком.

Как красить яйца куркумой: цвет солнца на пасхальном столе

Если в дополнение к охряным оттенкам от луковой шелухи вы хотите добавить желтые цвета, то вам обязательно следует узнать, как покрасить яйца куркумой.

Для крашенок желтого цвета необходимо взять:

куркума — 5 ст. л.;

вода — 1 л;

куриные яйца — необходимое количество;

белый уксус 9% — 5 ст. л.

Кипятим воду и добавляем в нее специи вместе с уксусом. Хорошо перемешиваем, а затем осторожно опускаем в получившийся «бульон» сырые яйца. Варим их в красителе на небольшом огне примерно полчаса, время от времени осторожно поворачивая яйца деревянной или силиконовой ложкой. Это поможет обеспечить равномерное окрашивание скорлупы, так как куркума не полностью растворяется в жидкости и ее частицы могут оседать на дно кастрюли. Если не перемещать яйца, они могут окраситься неравномерно. Когда указанное время вышло, достаем яйца из воды, выкладываем их на бумажное полотенце для остывания и затем натираем маслом.

Как красить яйца в каркаде: космические оттенки

Яйца голубого, синего, сиреневого цветов и всевозможных их оттенков можно получить, если использовать для окрашивания листья каркаде. Чтобы покрасить яйца чаем каркаде, нам потребуется:

чай каркаде — 6 ст. л.;

вода — 1 л;

белый уксус 9% — 2 ч. л.;

куриные яйца — 10 шт.;

растительное масло — 1–2 ч. л.

В подходящую по размеру кастрюлю из нержавейки налейте воду и засыпьте лепестки каркаде. Вскипятите и оставьте остывать, затем слейте отвар через сито и добавьте уксус для стабилизации цвета при окрашивании. Аккуратно переложите отваренные вкрутую яйца в краску и оставьте на несколько часов. По аналогии с окрашивание луковой шелухой вы можете получить из одного раствора яйца разного цвета, если достанете их в разное время. Чтобы проверить, какой цвет получился, периодически доставайте одно яйцо из раствора и проверяйте степень окрашивания.

Как покрасить яйца другими натуральными красителями

Помимо вышеперечисленных натуральных красителей, есть еще несколько способов получить крашенки без химии. Так, скорлупу яиц можно окрасить в различные цвета отварами:

клюквы;

кофе;

крапивы;

краснокочанной капусты;

малины;

моркови;

петрушки;

свеклы;

цедры апельсина;

черники;

черного чая;

шпината;

черемухи.

Кроме того, в красные, синие и сиреневые оттенки можно покрасить яйца красным вином или гранатовым соком.

Как красить яйца поталью, краской, маркерами, мелками и красителями

Если у вас нет времени или желания искать в магазинах натуральные ингредиенты, то можно пойти самым простым путем и купить искусственные красители для яиц от проверенных производителей. При соблюдении инструкции вы получите яркие насыщенные оттенки всех цветов радуги и даже больше.

Интереснее всего из искусственных красителей пользоваться поталью. Чтобы получить золотые яйца, берем листочки потали, миниатюрную кисть и пищевой клей. Сухую скорлупу вареных яиц с помощью кисти промазываем клеем и наклеиваем поталь, разглаживая ее тонкой салфеткой. Через четверть часа излишки потали можно аккуратно снять. Чтобы избежать безвкусицы при сервировке стола, не стоит окрашивать таким образом все яйца. Достаточно будет акцента из двух-трех штук.

Яркие цвета, которые привлекают внимание, можно получить и с помощью использования:

пищевых акриловых красок;

восковых мелков;

перманентных маркеров.

Впрочем, маркеры стоит использовать только для нанесения узоров на скорлупу. Окрашивать яйца ими целиком не следует.

Если же вам ближе окрашивание водными растворами, то можно воспользоваться обычными пищевыми красителями, которые продаются в жидкой форме, в виде пасты или порошка. Каждый из них имеет свои особенности, поэтому рекомендуется внимательно читать инструкцию. Для простого декорирования выбирайте красители с перламутром или позолотой, которые наносятся поверх обычных красителей с помощью салфетки или прямо руками.

Как привести в порядок кухню и руки после окрашивания яиц

При окрашивании яиц хозяйки, особенно если им помогают маленькие дети, всегда увлекаются процессом, в результате чего в Чистый четверг приходится устраивать генеральную уборку в кухне не один раз. Поделимся некоторыми лайфхаками, которые позволят вам сэкономить время, нервы и моющие средства.

Разводить искусственные красители лучше в стеклянной посуде.

Готовить отвары с натуральными красителями рекомендуется в емкостях из нержавейки.

Чтобы отмыть эмалированную кастрюлю от красящего пигмента луковой шелухи, каркаде или вина, прокипятите в ней длительное время крутой водный раствор соды с солью.

При работе с любыми красителями обязательно используйте защитные перчатки. Приучайте к этому же детей. Для них подойдут перчатки размера S.

Если капли красителя попали на пол, стены, стол, дверцы гарнитура и любые другие поверхности — сразу же стирайте их влажной тряпкой. Засохшие брызги можно попробовать оттереть чуть разведенным водой столовым уксусом.

С кожи краситель также можно удалить слабым раствором уксуса или лимонным соком.

Если вы решили покрасить яйца пищевыми красками, приготовьте специальные держатели для окрашенных яиц, чтобы узоры не смазались.

Сервировать пасхальные яйца можно на красивом блюде или в декоративной корзинке.

