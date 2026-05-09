День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 05:30

Покойник просит деньги: к чему приходит такой сон и что делать дальше

Покойник просит деньги: к чему приходит такой сон и что делать дальше Покойник просит деньги: к чему приходит такой сон и что делать дальше Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Видеть во сне, что покойник просит денег, — это важный знак подсознания, который редко связан с буквальным материальным положением. Согласно анализу популярных сонников, такой сюжет чаще говорит о психологическом состоянии сновидца или о необходимости духовной поддержки. Например, сонник Миллера трактует просьбу умершего как символ внутренней неуверенности и боязни будущего, а также предупреждение об обмане со стороны окружающих, которые своим неприличным поведением могут вызвать сильное отторжение.

Детали сновидения

Особое внимание стоит уделить тому, кто именно просит. Если снится покойный отец, просящий деньги, реальность может готовить вам невыгодную сделку или мошеннические схемы от врагов.

Когда умерший родственник просит купюры, сонник Ванги и другие источники рекомендуют проверить здоровье — возможно, организм сигнализирует о скрытых недугах, а также напоминает о незавершенных делах с ушедшими.

Существует и мистическая версия: таким образом душа умершего намекает, что ее редко поминают, и стоит поставить свечу за упокой.

Трактовка для мужчин и женщин

К чему снится покойник, просящий денег, мужчине? Сонник Федоровской предупреждает сновидцев о коварстве окружения. Однако, по версии Миллера, для мужчины такой сюжет означает тяжелую, но высокооплачиваемую работу, от которой не стоит отказываться.

Для женщины трактовка иная: если девушка видит умершего с просьбой о деньгах, это знак неприятной ситуации, когда кто-то из знакомых вызовет сильное отвращение своим поведением.

  • Незамужним женщинам сонник пророчит скорое сватовство, но жених может оказаться старше сновидицы.

  • Замужней даме видение сулит появление тайного поклонника, который будет держать дистанцию.

Если денег просит конкретно покойный муж, для женщины это знак грядущей финансовой удачи, если отношения были хорошими, либо предупреждение о потерях, если брак был тяжелым. Не отмахивайтесь от таких снов — это шанс предотвратить конфликты или проблемы со здоровьем.

Ранее мы выяснили, к чему снится плачущий покойник.

покойник
мертвецы
деньги
сонники
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Песков указал на важное сходство конфликтов в Иране и на Украине
Путин тремя словами описал парад Победы
Сенатор назвал фильмы о войне, которые стоит посмотреть каждому школьнику
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.