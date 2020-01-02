https://static.news.ru/photo/651f0714-2d6a-11ea-8297-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global Look Press

Пожар в зоопарке немецкого города Крефельд произошёл из-за «китайских фонариков» — бумажных ламп с горящим фитилём внутри, которые могут летать подобно воздушным шарам. Об этом заявили в местной полиции.

Виновницами пожара оказались три жительницы города, которые явились в полицию с повинной. По словам женщин, они запустили пять «китайских фонариков», совершенно не задумываясь о возможных последствиях, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, пожар в зоопарке произошёл в новогоднюю ночь. В результате погибли более 30 обезьян.