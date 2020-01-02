Пожар в зоопарке немецкого города Крефельд произошёл из-за «китайских фонариков» — бумажных ламп с горящим фитилём внутри, которые могут летать подобно воздушным шарам. Об этом заявили в местной полиции.
Виновницами пожара оказались три жительницы города, которые явились в полицию с повинной. По словам женщин, они запустили пять «китайских фонариков», совершенно не задумываясь о возможных последствиях,
Как ранее писал NEWS.ru, пожар в зоопарке произошёл в новогоднюю ночь. В результате погибли более 30 обезьян.
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