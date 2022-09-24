«Злая мачеха»: в Запорожской области оценили отношение Киева к региону Член ВГА Запорожской области Рогов сравнил Украину со злой мачехой

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Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион навсегда уходит из состава Украины. Киевские власти с их отношением к региону он сравнил со злой мачехой.

Украина была мачехой для Запорожской области, и сегодня она уже ушла в прошлое. Мы никогда снова не будем в составе украинского государства. Более 30 годам давления, эксплуатации и ущемления прав жителей Запорожской области приходит конец. Мы с честью возвращаемся домой в Россию, — подчеркнул представитель ВГА.

Он добавил, что киевские власти могли бы расстаться с Запорожской области мирно и полюбовно, однако на Украине в отношении мирного населения выбрали тактику запугивания, террора и смерти. При таких условиях, отметил Рогов, Украина будет ассоциироваться у жителей региона с кровью, страданием, террором и смертью.

Ранее стало известно, что мобилизация в Запорожской области после ее вхождения в состав России в ближайшие несколько лет не предусматривается, заявил глава ВГА региона Евгений Балицкий. Он добавил, что в регионе для участия в специальной военной операции набирают добровольцев.