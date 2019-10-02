https://static.news.ru/photo/129b0792-e501-11e9-b05f-fa163e074e61_660.jpg Фото: newsone_tv/instagram.com

Журналисты телеканалов «112. Украина», NewsOne и ZIK провели организованный флешмоб утром 2 октября. Они выступили против цензуры и лишения лицензий на цифровое вещание.

В каждой студии телеканалов по плану сидели гости и ведущие. Прямые включения корреспондентов также в рабочем режиме проходили с места событий. Однако все участники эфиров одновременно в течение 30 минут находились в кадре с чёрными полосками на губах. Трансляции шли без звука, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что украинский телеканал NewsOne передал координатору ООН письмо с просьбой защитить свободу слова в стране. В обращении говорится, что Нацсовет по телерадиовещанию собирается подать в суд для аннулирования лицензии телеканала. Кроме того, бывали случаи нападения на корреспондентов. Также не соблюдается свобода слова по отношению к холдингу «Новости» — телеканалам NewsOne, «112. Украина» и ZIK.

На текущий момент ситуация с медиакомпаниями следующая. Регулятор совершил проверку, после которой вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал «112. Украина», за нарушение условий лицензий. Зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк заявляла, что претензии к региональным каналам вовсе не означают закрытие телеканала «112. Украина».