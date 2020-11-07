Жителям Вильнюса выдадут запас таблеток йода из-за запуска БелАЭС

https://static.news.ru/photo/190d8be0-21b9-11eb-900b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Heline Vanbeselaere/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жителям Вильнюса необходимо запастись таблетками йода в аптеках до 17 ноября, заявили в городской мэрии после сообщения о запуске Белорусской АЭС.

Препарат, защищающий щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода, выдаётся бесплатно при предъявлении удостоверения личности практически во всех аптеках города.

Власти литовской столицы также обязали Центральную поликлинику заранее отправить электронные рецепты на таблетки йодида калия для 500 тысяч местных жителей. Рецепт действует до 17 ноября.

Использовать таблетку разрешено только в случае ядерной аварии в Белоруссии и при условии предоставления таких рекомендаций компетентными государственными органами, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что звучащая в адрес Белорусской АЭС критика со стороны Запада вызвана тем, что республика превращается в конкурента для других стран в атомной отрасли.

7 ноября 2020 года первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) достиг мощности в 400 МВт. Церемония повышения показателей прошла под наблюдением лидера страны. Электричество с данной АЭС получают все регионы государства. В соответствии с программами испытаний, энергоблок постепенно выведут на проектные 1190 МВт.

БелАЭС — станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт, её строительство идёт в Островце Гродненской области. Возведение первого блока началось в ноябре 2013 года. В октябре 2020-го состоялся пуск ядерного реактора. Предполагается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го.