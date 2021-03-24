Жителям Австрии запретят посещать магазины без теста на COVID-19

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Власти Австрии вводят требование о предоставлении отрицательного результата теста на коронавирус при посещении магазинов, заявил министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер.

Соответствующие правила будут введены с 7 апреля.

С 7 апреля мы хотим перейти к фазе входных тестов для магазинов, — сказал он в ходе брифинга.

Он отметил, что справку необходимо будет предоставлять на входе во все торговые точки, кроме аптек и продуктовых магазинов, передаёт РИА Новости.

Сейчас в Австрии подобная справка нужна для посещения заведений, сотрудники которых контактируют с телом клиента. Среди них салоны красоты и парикмахерские.

Власти Германии собирались ввести на пасхальные праздники «карантинную паузу»: объявить выходные с 1 по 5 апреля, при этом 1 и 3 апреля закрыть все предприятия, включая супермаркеты, а гражданам запретить собираться в группы больше пяти человек. Это должно было «сломить» третью волну пандемии коронавируса.

Решение раскритиковали представители оппозиции страны. В результате обсуждение новых мер, начатое 23 марта, продлилось до поздней ночи, а о решении граждане узнали только утром 24 марта. В результате канцлер ФРГ объявила об отмене этого решения, писал NEWS.ru.